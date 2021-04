VIDEO | Marinos Ouzounidis, înaintea meciului cu FC Botoşani: ,,Vom încerca să câştigăm, dar ne lipseşte ceva la finalizare”

Marinos Ouzounidis, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefaţat partida cu FC Botoşani, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1.

Înaintea jocului de miercuri, din Moldova, Ouzounidis a susţinut o conferinţă de presă în care a vorbit despre minusurile pe care le are echipa sa în acest moment.

Tehnicianul grec spune că pe formaţia sa o aşteaptă o partidă foarte grea cu Botoşani. Acesta transmite că echipa sa va încerca să câştige partida cu elevii lui Marius Croitoru, doar că are anumite probleme la finalizare ce-i dau dureri de cap.

,,Botoşani este o echipă bună, îmi place stilul lor, îmi place cum construiesc jocul. Vom vedea ce se întâmplă, este un alt campionat acum, nu este precum sezonul regular. Sunt sigur că va fi un meci greu pentru noi. Vom încerca să câştigăm, dar să vedem ce vom avea la ora jocului. Suntem organizaţi, luptăm pentru fiecare minge la fiecare meci, dar ne lipseşte ceva, la finalizare în special.

Cred că dacă am încerca mai mult şi am fi mai concentraţi, atunci am şi reuşi să marcăm. Îi vom ajuta pe jucători să ia cele mai bune decizii în ultima treime, fiindcă au calitatea de a face asta, avem jucători de valoare, care pot face lucruri bune acolo, în faţa porţii adverse. Toţi trebuie să dăm un pic mai mult pentru a reuşi acest lucru. În acest moment ne gândim numai la meciul cu Botoşani, vom avea timp să ne concentrăm şi pe Cupa României.”, a declarat Marinos Ouzounidis, la conferinţa de presă.

Meciul dintre FC Botoşani şi Universitatea Craiova, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1, se va disputa miercuri, de la ora 19:00.

Înaintea acestui joc, Universitatea Craiova se află pe locul 3 în play-off, cu 33 de puncte, în timp ce FC Botoşani ocupă locul 6, cu 21 de puncte.