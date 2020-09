Marica le răspunde lui Maxim și Alibec: ”Frustrarea e mare şi e normal!”

Ciprian Marica (34 ani) le răspunde lui Alex Maxim și Denis Alibec, după ce aceștia au fost deranjați de criticile fostului mare internațional.

După meciul România – Irlanda de Nord, scor 1-1, cei doi ”tricolori” s-au arătat nemulțumiți de faptul că Marica a criticat prestația naționalei.

Fostul mare internațional a transmis un mesaj categoric după declarațiile făcute de Maxim și Alibec. Marica este de părere că cei doi fotbaliști ar trebui să fie mai cumpătați și să nu mai facă declarații la cald.

“Frustrarea e mare şi e normal. Criticile, cu toate că nu le numesc aşa, oamenii nu vor să fie minţiţi. Oricât de subsiectiv aş fi, pentru că sunt foştii mei colegi, nu pot să mint oamenii.

M-a flatat Alibec, care mi-a transmis să vin la naţională, ar fi o onoare. Eu zic că am făcut lucruri bune. Cât despre Maxim, nu am ce să comentez. Înţeleg anumite lucruri, sunt pus într-o situaţie delicată şi să comentez ce am văzut, meciul în sine. Sunt obiectiv.

Nu, nu mi s-au părut obraznici. E o altă generaţie şi trebuie să acceptăm. Doar că ar trebui să fim mai cumpătaţi şi să nu ne grăbim să facem declaraţii la cald.





Ce pot spune e că nu digeram bine criticile oamenilor de fotbal după meciuri, dar nu ajungeam să-mi permit să spun despre un fost jucător al naţionalei că-şi dă cu părerea oricine. Asta e generaţia care vine, asta e mentalitatea care se propagă. Asta e realitatea.

E greu să digeri şi un rezultat de egalitate, încerc să am păreri perinente, e posibil să greşesc, dar suntem dezamăgiţi cu toţii că jocul nostru nu merge. Nu putem fi mândi şi mulţumiţi. Puţini se mulţumesc cu rezultatul de aseară.” a declarat Ciprian Marica pentru TelekomSport.

