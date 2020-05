Maria Iordănescu povestește un moment impresionant trăit alături de tatăl ei: “A venit la mine la spital”

Fiica lui Anghel Iordănescu a rememorat un episod petrecut în urmă cu aproape 4 ani în care tatăl ei a fost alături de ea într-un moemnt dificil.

Selecționer la ultimul turneu final la care a participat România, Angel Iordănescu și-a luat și familia în Franța, la Euro 2016. Cu ocazia zilei de naștere a tatălui său, Maria și-a adus aminte de experiența de pe stadioanele din Hexagon.

“Euro 2016 a fost primul moment în care am conștientizat amploarea fenomenului fotbalistic. Eu știam că el a fost un mare jucător și un mare antrenor, dar nu eram născută în anii ’90 când era la Cupa Mondială în Statele Unite.

Iar la Euro 2016 o imagine foarte frumoasă a fost când toată familia eram alături de el la primul meci, cu Franța. M-am bucurat foarte mult când am reușit după partidă să stăm împreună câteva ore”, a povestit fata într-un interviu pentru Fanatik.

Cel mai greu moment al acelei veri a fost imediat după remiza cu Elveția.

“Mi s-a făcut rău și a trebuit să fiu internată. Nu mâncasem decât un măr toată ziua și am mers cu suporterii la stadion. 20 de kilometri am mers pe jos în ziua aia. Am avut un exces de adrenalină. După meci, l-a sunat Edi pe tata și i-a spus ce s-a întâmplat.

Nu o să uit niciodată că a venit tata la mine la spital și m-am calmat. Aveam o branulă în mâna stângă și el mă ținea de mâna dreaptă. A stat cu mine toată noaptea, iar dimineața când am fost externată el era acolo. Iar a doua zi trebuia să o ia de la capăt”, a încheiat povestea Maria Iordănescu.