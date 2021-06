Marcel Răducanu, dur la adresa elevilor lui Mirel Rădoi: “Mulți vor să joace pe afară, dar cum să ajungi așa?”

Fostul internațional român, Marcel Răducanu, a vorbit despre prima reprezentativă a României și a tras câteva concluzii clare despre Mirel Rădoi și jucătorii săi!

România și-a mai trecut în palmares o nouă înfrângere rușinoasă, astfel că a cedat și în fața Georgiei, asta după ce în ultimul joc din acest an a pierdut pe terenul Armeniei pentru prima dată în istorie. Ultimele rezultate ale “tricolorilor” i-au scandalizat pe oamenii din fotbalul românesc care și-au pierdut definitiv răbdarea cu Mirel Rădoi și jucătorii săi și le cer acestora să facă tot posibilul pentru a ieși din această situație critică.

Fostul internațional, Marcel Răducanu (66 de ani), este de părere că nu actualul selecționer este principalul vinovat de rezultatele din ultima perioadă și consideră că România suferă la capitolul jucători. Totodată, fostul mijlocaș este de părere că Mirel Rădoi are zilele numărate pe banca naționalei și crede că tehnicianul în vârstă de 40 de ani a greșit în momentul în care a preluat prima reprezentativă.

”Rădoi are nevoie de rezultate. Eu am spus de atâtea ori. L-am avut pe Daum, n-a putut face prea mult. Apoi a fost Contra, nici el n-a avut rezultate. Rădoi nu prea are o generație prea fericită. Rădoi vrea să construiască ceva, dar trebuie să ai și jucătorii care să joace acest sistem.

Nu sunt jucători, ei, săracii, se zbat, vor, dar nu pot mai mult. Asta este problema mare. Parcă se blochează la meciurile oficiale, nu mai dau randament. Sunt chestii care se văd și mă doare. Mulți vor să joace pe afară, dar cum să ajungi așa?

Prea mult timp nu va mai avea Rădoi, dacă n-ai rezultate, trebuie să se întâmple ceva. Mie-mi place de Rădoi, dar a făcut greșeala să ia echipa națională înaintea unei echipe de club, cum a făcut și Hagi.

Dacă ai fost un jucător mare, nu înseamnă că vei fi și un mare antrenor. La o echipă de club era în fiecare zi pe teren, căpăta experiență la meciuri, erau mai multe meciuri”, a spus Marcel Răducanu, potrivit Digi Sport.