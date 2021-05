Marcel Puşcaş, un nou val de critici la adresa FRF: ,,Nu poţi după 13 meciuri să fii jupânul unei ţări”

Marcel Puşcaş, noul oficial al celor de la Universitatea Craiova, a lansat un val de critici la adresa FRF pentru numirea ca selecţioner a lui Mirel Rădoi.

După ce rezultatele lui Rădoi la naţionala mare nu au fost cele mai bune, Marcel Puşcaş este de părere că acesta a fost numit ca selecţioner la prima reprezentativă mult prea repede decât ar fi meritat.

Fostul internaţional a vorbit şi despre Adrian Mutu, cel care a devenit noul antrenor al echipei patronate de Adrian Mititelu. Acesta spune că ,,Briliantul” a meritat să antreneze naţionala de tineret, întrucât este un mare nume în fotbal.

,,Am susţinut neaducerea lui Rădoi la naţională. Nu pentru că are sau n-are licenţă, că putea să fie altul care nu avea licenţă, ci pentru faptul ca s-a încălcat un principiu. Din 13 meciuri a ajuns să fie numit selecţionerul unei ţări. România reprezintă culmea antrenoratului din ţară. Nu poţi să vii după 13 meciuri să fii jupânul unei ţări. Pe bune?

Mutu a fost la U21, dar Mutu are totuşi trei, patru ani de activitate. Iar Mutu, dupa numele pe care-l are, poate cateodată cu un asemenea nume… Cum şi lui Gică Hagi i s-a oferit o şansă prin 2000 să antreneze direct echipa naţională. Mă, dar era Hagi. Şi Mutu este urmasul lui Hagi. Doi au fost în ultimii 20 de ani, Hagi şi Mutu. Atunci putea sa fie Goian, de exemplu, antrenorul echipei naţionale sau, de ce nu, Florentin Petre? Dar ce are Selymes? Are selecţii mai multe.”, a declarat Marcel Puşcaş, pentru Telekomsport.

România urmează să dispute în acestă perioadă două meciuri amicale, cu Georgia, pe 2 iunie, la Ploieşri, respectiv cu Anglia, pe data de 6 iunie, la Middlesbrough.