Se știu finalistele UEFA Europa League 2021! Manchester United și Villareal se luptă pentru cucerirea trofeului

După 6-2 în partida tur, Manchester United a cedat pe terenul celor de la AS Roma, cu scorul de 3-2, în manșa retur. Cu 8-5 la general, “diavolii roșii” au izbutit să se califice în ultima fază a competiției. Cele cinci goluri ale partidei din această seară au fost marcate de uruguayanul Edinson Cavani pentru britanici, în timp ce pentru italieni au punctat Edin Dzeko, Bryan Cristante și Nicola Zalewski.

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 6, 2021

🇺🇾 Cavani celebrates scoring his 12th career goal against Roma 🎯 #UEL https://t.co/LmDfPJdlKc pic.twitter.com/duodPaFmFU

This aged well 😅

Echipele de start din partida AS Roma – Manchester United

În cealaltă semifinală din UEFA Europa League, Villareal a terminat la egalitate partida retur de la Londra, contra lui Arsenal, scor 0-0. Spaniolii merg mai departe pentru prima dată în istorie într-o finală europeană, grație victoriei din partida tur, scor 2-1.

😱 SO CLOSE! Aubameyang hits the post for Arsenal! #UEL pic.twitter.com/P9pGlf89b3

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 6, 2021