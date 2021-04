Manchester City a dat lovitura la PSG. “Cetățenii”, cu un pas în finala Ligii Campionilor după ce au întors scorul

PSG a început tare partida de pe teren propriu, iar în minutul 13 Neymar l-a pus la încercare pe Ederson, cu un șut din interiorul careului, dar portarul echipei engleze a respins în corner. Două minute mai târziu, gazdele au deschis scorul prin Marquinhos. Căpitanul echipei pariziene l-a învins pe Ederson, cu o lovitură de cap, dintr-o centrare din corner a lui Di Maria.

Paris Saint-Germani a fost aproape de 2-0, în minutul 28. Paredes a trimis cu capul spre poarta adversă, dar mingea a trecut puțin pe lângă vinclu.

De Bruyne a restabilit egalitatea în minutul 65. Căpitanul echipei engleze a centrat, Navas a fost păcălit, iar mingea a intrat în poartă. După alte șase minute, Mahrez a dus scorul la 2-1 pentru Manchester City, după ce a executat perfect o lovitură liberă.

Din minutul 78, PSG a evoluat în inferioritate numerică. Gueye a fost trimis eliminat pentru un fault asupra lui Gundogan.

Au evolua următoarele echipe:

PSG: Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker – Gueye, Paredes (Ander Herrera ’83) – Di Maria (Danilo ’80), Verratti, Neymar – Mbappe. Antrenor Mauricio Pochettino,

City: Ederson – Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo (Zincenko ’61) – Gundogan, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Bernardo Silva, Foden. Antrenor Pep Guardiola

Partida retur va avea loc la 4 mai. În cealaltă semifinală, disputată marţi, Real Madrid și Chelsea au remizat, scor 1-1. Returul va fi la 5 mai. Finala este programată la 29 mai, la Istanbul, pe Stadionul Olimpic Ataturk.

