Man și Mihăilă, analizați de un fost mare atacant român: “El are o calitate în plus. Are o viteză și o forță-n dribling!”

Parma a retrogradat în Serie B, astfel că începând din sezonul următor Dennis Man și Valentin Mihăilă se vor lupta pentru promovarea în prima ligă!

Formația de pe Ennio Tardini a terminat pe ultimul loc în Serie A, astfel că patronul clubului a pregătit mai multe schimbări la echipă începând din sezonul următor. Una dintre primele mișcări făcute de americanul Kyle Krause a fost demiterea lui Roberto D’Aversa și aducerea lui Enzo Maresca, fostul manager a celor de la Manchester City U23.

Văzuți doi dintre jucătorii în jurul cărora va lua naștere viitoarea echipă a Parmei, Man și Mihăilă sunt sfătuiți de Adrian Ilie să schimbe clubul, altfel riscă să scadă nivelul profesional. Totodată, “Cobra” a făcut și o analiză a celor doi internaționali români și consideră că Valentin Mihăilă are o calitate în plus față de fostul jucător de la FCSB.

“Valentin Mihăilă are o calitate în plus. Are o viteză și o forță-n dribling. El chiar atacă poarta. Îmi mai place Dennis Man că s-a adaptat acolo și joacă la un alt nivel. Ar fi bine ca ei să rămână la același nivel.

În Italia sau într-un alt campionat puternic. Poate împrumutați. Nici ei nu cred că vor să joace în liga a doua. Dar dacă clubul nu vrea să-i dea, vor fi nevoiți să joace. Să nu scadă nivelul”, a declarat Adrian Ilie, potrivit Playsport.

8.500.000 de euro a plătit Parma celor de la CSU Craiova în schimbul lui Valentin Mihăilă (22 de ani), în luna octombrie a anului trecut.

13.000.000 de euro a încasat și FCSB de pe urma lui Dennis Man, la începutul acestui an.