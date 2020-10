Man răsuflă ușurat: ”Aveam nevoie de moral, ne bucurăm că a ieșit cum am vrut!”

Dennis Man, căpitanul echipei naționale U21, a oferit prima reacție după victoria cu Malta.

Tinerii ”tricolori” au învins la Giurgiu cu 4-1. Dennis Man a reușit o ”dublă”, iar Ganea și Mățan au reșuit primele goluri la națională.

Vedeta FCSB-ului a făcut spectacol în meciul cu Malta și a fost desemnat omul meciului. Imediat după fluierul final, Man a explicat că privește încrezător spre viitor.

În următorul meci, România întâlnește Danemarca la Ploiești. Pentru a se califica la următorul turneu final, elevii lui Mutu au nevoie de victorie cu danezii.

“Aveam nevoie de această victorie, ne bucurăm că am reuşit să marcăm patru goluri, am obţinut cele trei puncte. Aveam nevoie de moral, ne bucurăm că a ieşit cum am vrut noi. Fiecare meci este important pentru noi. Şi în Ucraina ne-am dus şi am jucat la victorie, acel penalty ne-a oprit puţin din drumul nostru. Aşteptăm meciul cu Danemarca încrezători, jucăm la victorie sută la sută.

E important pentru noi că avem reşite. Mă bucur că echipa a câştigat, că avem ocazii de gol. Nu este o presiune, e o plăcere să intri pe teren să joci meciuri de acest gen. Suntem încrezători pentru următorul meci.

Mister a fost alături de noi, am vorbit cu dânsul şi azi, ne-a transmis că ne susţine. Am jucat pentru ei, pentru băieţii cu COVID-19. Le urez multă baftă, noi suntem alături de ei. Ne-am dori să facă un meci bun şi să câştige.” a declarat Man pentru ProX.