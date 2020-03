Make love, not war! Carantina nu sperie pe toată lumea! Bouchard: ”Era și mai amuzant dacă aveam un iubit”

Canada a impus măsuri stricte pentru a preveni răspândirea COVID-19, în condițiile în care a raportat până acum 770 de cazuri de infectare, iar 9 persoane au murit. Oamenii sunt rugați să rămână în locuințe.

În plus, ATP şi WTA au anunţat suspendarea turneelor de tenis până la 7 iunie inclusiv.

“Nu mă plâng, dar simt că această carantină era mult mai amuzantă dacă aveam un iubit“, a scris Eugenie Bouchard pe Twitter.

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend

— Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020