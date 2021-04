Maccarone, la 15 ani de la Middlesbrough – Steaua 4-2: ”A fost cel mai important gol al carierei mele!”

Pe 27 aprilie se împlinesc 15 ani de la cea mai neagră seară a fotbalului românesc la nivel de cluburi din actualul secol.

În urmă cu un deceniu și jumătate, pe 27 aprilie 2006, Steaua pierdea dramatic calificarea în finala Cupei UEFA în dauna celor de la Middlesbrough. După ce în tur, echipa pregătită în acel moment de Cosmin Olăroiu câștiga cu 1-0, gol marcat de Nicolae Dică, în returul din Anglia, Steaua trăia un adevărat coșmar. A condus cu 2-0, dar Middlesbrough a revenit miraculos. Massimo Maccarone, intrat în minutul 26, a înscris golul de 4-2 în minutul 89 și a năruit speranțele ”roș-albaștrilor”.

Acum, la 15 ani distanță de la acel moment de tristă amintire pentru fotbalul românesc, eroul englezilor, Maccarone își amintește într-un interviu acordat celor de la PlaySport.ro ce a simțit când a marcat două dintre golurile revenirii și s-a calificat în finala Cupei UEFA. Atacantul italian a rememorat clipele magice trăite în respectivul meci și a mărturisit că golul calificării a fost cel mai important din carieră.

”A fost o seară fantastică. Așa, la bătrânețe, o să am ce povesti. Un meci pe care mulți fotbaliști ar vrea să-l trăiască, o partidă foarte dificilă, intensă, care ne-a purtat prin toate stările. Așa e fotbalul, frumos. Eram conduși cu trei goluri, 2-0 pe tabelă, plus golul celor de la Steaua din tur, iar Steve McClaren m-a trimis la încălzire, mi-a spus că intru în cinci minute. Înainte de schimbare, nu îmi amintesc exact, dar știu că mi-a zis simplu: „Massimo, tu trebuie să dai un gol!”. Aceasta a fost indicația tactică primită. Și asta am făcut!

Pe moment îți este foarte greu să crezi, situația noastră era complicată, cruntă. Ne-am gândit la ce reușisem cu Basel, iar când am înscris golul de 2-1, pe stadion s-a creat o atmosferă fantastică care ne-a transmis multă energie pozitivă. Atunci speranța noastră a început să încolțească. A fost dificil, însă am crezut, ne-am dorit foarte mult și ne-a ieșit. După ce am marcat al treilea gol începusem să credem tot mai mult, știam, simțeam că suntem atât de aproape. E ceva ireal, greu de povestit în cuvinte.

Nu pot să explic în cuvinte! Am fost sus, sus, am simțit că urc până la cer. A fost de nedescris. Aici nu vorbesc doar de mine, de toți, colegi, suporteri, era golul care ne califica în finală. Realizam ceva uluitor. Apoi, după meci, tot stadionul mi-a scandat numele minute în șir, a fost momentul în care am renăscut. Minunate clipe.

Cred că a fost cel mai important gol al carierei mele! Când marchezi pe final, într-un meci așa de important, după o asemenea revenire și este un gol care te duce în finală, ce poți să mai vrei și ce poți să mai spui? A fost un gol extraordinar. Și, da, trebuie să repet, cel mai important pentru mine”, a declarat cel care a fost coșmarul Stelei în urmă cu 15 ani.