Lupta la titlu, prin ochii unei legende dinamoviste: ”CFR are prima șansa, la FCSB se produc probleme în interior!”

Liga 1 se va relua începând cu 13 iunie, iar lupta la titlu a fost analizată de Marius Niculae (39 ani), legenda celor de la Dinamo.

În acest moment, podiumul în play-off este ocupat de CFR (prima poziție cu 30 de puncte), FCSB (poziția secundă cu 26 de puncte) și Universitatea Craiova (a treia poziție, tot cu 26 de puncte).

CFR Cluj a cucerit ultimele două titluri, iar Marius Niculae este convins că formația antrenată de Dan Petrescu se va impune și în acest sezon în campionat.

Motivul principal pentru care mizează pe ”feroviari”, spune ”Săgeată”, este liniștea de la formația din Gruia. Acesta consideră că FCSB va avea ”probleme în interior”, iar Craiova va fi dezavantajă din cauza faptului că meciurile din Liga 1 se vor juca fără spectatori.

“Îmi menţin ideea, cred că CFR are prima şansă pentru că are un antrenor cu experienţă, are linişte, are linişte din punct de vedere financiar, cred că au prima şansă şi vor câştiga campionatul.

Craiova era puternică prin publicul pe care îl aducea la stadion, acum în lipsa publicului nu-i mai văd atât de bine, FCSB dacă nu face un meci bun se produc probleme în interior, la CFR e linişte, e unul singur care taie şi spânzură şi acela e Dan Petrescu, jucătorii îl respectă. Probleme financiare, din ce am vorbit cu Camora, nu sunt foarte mari. Ei au prima şansă.” a declarat Marius Niculae pentru TelekomSport.