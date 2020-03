Lumea sportului, în stare de șoc! Un junior de la Atletico s-a stins din viață la doar 14 ani

Astăzi, 28 martie, Atletico Madrid a anunțat că Christian Minchola, unul dintre juniorii clubului din capitala Spaniei, s-a stins din viață la doar 14 ani.

Formația din Madrid nu a anunțat cauza decesului.

Tânărul fotbalist s-a născut pe 19 februarie 2006 și a ajuns la Academia lui Atletico în sezonul 2013/2014. Acest evolua pe postul de atacant.

”Suntem consternaţi de vestea tristă a decesului jucătorului nostru şi regretăm profund pierderea sa. Atletico Madrid este alături de familia şi prietenii lui Christian în aceste momente de durere imensă”, a declarat Enrique Cerez, preşedintele lui Atletico.

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY

