Liviu Ciobotariu își laudă veteranul: ”Avem nevoie de Gabi Tamaș”

FC Voluntari s-a impus cu Dunărea Călărași, scor 4-0, în returul barajului de menținere/promovare în Liga 1.

După 2-1 în prima manșă, ilfovenii au câștigat fără drept de apel prin golurile Droppa (7′), Jefte (18′), Armaș (80′) și Achim (86′). Cu scorul general de 6-1, trupa lui Liviu Ciobotariu rămâne în Liga 1 și pentru ediția următoare.

La finalul întâlnirii de pe stadionul ”Anghel Iordănescu”, antrenorul de 50 de ani a avut doar cuvinte de laudă pentru elevul său, veteranul Gabi Tamaș. Fostul component al ”Generației de Aur” a spus despre fundașul de 37 de ani că mai poate evoluara cel puțin încă două sezoane, datorită modul în care se pregătește și a profesionalismului de care dă dovadă.

De asemenea, Ciobotariu s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat în meciul cu Dunărea Călărași și i-a felicitat pe jucători pentru performanța de a juca și în sezonul următor în Liga 1.

”Avem nevoie de Gabi Tamaș. Sunt bucuros că îl am echipă. La modul în care se pregătește, poate să mai joace lejer două sezoane.

Mă bucur că am reușit să salvăm această echipă. Vreau să felicit jucătorii. Au înțeles ce le-am transmis. Sunt bucuros. Am venit într-o situație delicată. Cu ajutorul jucătorilor și al conducerii am reușit să ne salvăm. Am reușit să prindem ultimul vagon din trenul Ligii 1”, a decalarat Liviu Ciobotariu.