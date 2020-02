Prima etapă din 2020 vine cu primul derby al noului an. CFR Cluj și FCSB se întâlnesc, de la ora 20.00, în „Gruia”.

Cele două echipe au remizat în tur, 0-0. Acum, CFR e lider în Liga I, cu 44 de puncte. FCSB a recuperat fantastic și e la 5 puncte în spate, dar are și un meci mai puțin disputat, cu FC Voluntari, care se va juca joi, 6 februarie.

Manea face diferența?

Derby-ul se dispută sub auspiciile unui eveniment neprevăzut de cei de la FCSB. Lăsat să plece de Gigi Becali, Cristi Manea a semnat vineri cu CFR și a plecat cu informații care pot fi prețioase pentru clujeni.

”E clar că poate divulga anumite lucruri, dar eu am pregătit mai multe sisteme de joc. Cred că el mai mult bulversează dacă vine cu informaţii. Şi dacă ştiam că pleacă la CFR ce făceam? Nu-l mai antrenam, îl lăsam prin aeroport? Nu”, a spus Bogdan Vintilă.

Chipciu amenință FCSB

Revenirea lui Alexandru Chipciu în fotbalul românesc, dar la CFR Cluj, este un alt detaliu ce poate fi important.

Fotbalist remarcat la FCSB, Chipciu promite că va da totul dacă va juca.

„E un meci aparte, am jucat mulți ani acolo. Dar au și trecut mulți de când am fost eu acolo. E un meci important pentru CFR, vrem să câștigăm campionatul. Șansele sunt mai mari să nu joc decât să joc. Am venit târziu la pregătire, trebuie să mă adaptez, să mă acomodez la stilul de joc al echipei. Dacă voi intra, voi juca de parcă ar fi ultimul meci pe acest Pământ pentru mine”, a spus mijlocașul..

Cel mai probabil, Chipciu nu va juca titular, iar Cristi Manea, nici atât.

Ce spune Dan Petrescu

Ca de obicei, Dan Petrescu este rezervat.

Campionatul românesc e foarte greu, mai greu decât Anglia, Spania, Italia. CFR are cel mai greu program până la play-off. Întâlnim patru echipe de play-off. Trebuia să facem mai multe puncte anul trecut, nu mai suntem favoriți. E clar că îmi doream şi eu bani de transferuri, dar n-am avut şi am luat jucători liberi sau cu bani foarte puţini.

Mi-aş dori foarte mult să nu se vorbească de arbitraj după meci, ca meciul să fie decis de jucători şi nu de arbitri. Nici n-am început anul și deja începem polemica. Nu cred că am fost avantajați. Dacă am vorbi de arbitri, am fi penibili și noi, și adversarul. Adversarul nostru are un lot fantastic şi îşi doreşte să câştige meciul pe teren, nu cu arbitrii„, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Arlauskis – Susic, Vinicius, Burcă, Camora – Bordeianu – Deac, Itu, Djokovic, Costache – Omrani

Rezerve: Rus, Păun, Țucudean, Boli, Golofca, Chipciu, Hoban

Antrenor: Dan Petrescu

FCSB: Bălgrădean – Crețu, Planic, Cristea, Panțîru – Oaidă, Filip, Olaru – Moruțan – Man, Coman

Rezerve: Vlad, Gnohere, Tănase, Momcilovic, Soiledis, Vînă, Popa

Antrenor: Bogdan Vintilă

Arbitri: Istvan Kovas – Vasile Marinescu, Ovidiu Artene