Primul turneu, primul trofeu! „Super-Simo” a triumfat la Praga în fața lui Mertens

Turneul de la Praga a fost primul disputat de Simona Halep din februarie, după întreruperea circuitului feminin cauzată de pandemia de coronavirus.

Game-ul 11: „Simo” se impune pe serviciul adversarei și va servi pentru a închide meciul (6-5)

Game-ul 10: Frica de victorie o face pe Mertens să greșească mult, iar Halep profită și restabilește egalitatea la gameuri! (5-5)

Game-ul 9: Revenire spectaculoasă a jucătoarei din Belgia! Mertens câștigă al treilea game consecutiv, iar Halep este nevoită să servească pentru a rămâne în set (4-5)

Game-ul 8: Mertens se impune pe serviciul Simonei și restabilește egalitatea la game-uri (4-4)

Game-ul 7: Mertens prelungește suspansul. Belgianca își face serviciul și se apropie de Simona Halep (4-3)

Game-ul 6: Jucătoarea din România își face serviciul și se apropie la două game-uri de câștigarea primului trofeu de după pauza provocată de pandemia de coronavirus (4-2)

Game-ul 5: Halep trece pentru prima oară la conducerea setului secund (3-2)

Game-ul 4: „Simo” restabilește egalitatea! (2-2)

Game-ul 3: Mertens nu mai acceptă dominația Simonei Halep și intră foarte mult în teren. Belgianca își face serviciul și preia conducerea în setul secund (1-2)

Game-ul 2: Mertens se impune pe serviciul Simonei Halep și întrerupe seria excelentă a româncei (1-1)

Game-ul 1: Simona Halep continuă seria game-urilor consecutive. Românca a ajuns la șapte (1-0)

Game-ul 8: Simona Halep își face serviciul și câștigă primul set. Șase game-uri consecutive câștigate de „Simo” (6-2)

Game-ul 7: Mertens a revenit de la 0-40, însă Simona Halep a reușit să se adune și să facă break-ul. Românca va servi pentru câștigarea primului set (5-2)

Game-ul 6: Simona salvează patru mingi de break și se distanțează la două game-uri de adversară (4-2)

Game-ul 5: Trei game-uri câștigat la rând de Simona Halep. Românca trece la conducerea meciului (3-2)

Game-ul 4: După un început bun al jucătoarei din Belgia, Simona intră în meci și restabilește egalitatea (2-2)

Game-ul 3: Halep face break-ul și rămâne aproape de Mertens (1-2)

Game-ul 2: Mertens se impune la 15 pe serviciul Simonei Halep și face 2-0

Game-ul 1: Mertens începe bine meciul. Își câștigă serviciul și face 1-0

UPDATE: A început partida! Mertens servește prima.

Simona Halep s-a calificat în finala turneului de Praga, după ce a eliminat-o în semifinale pe românca Irina Begu. Mertens a trecut în penultimul act de sportiva cehă Kristyna Pliskova.

