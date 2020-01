Meciul poate fi urmărit în direct AICI

UPDATE 02:54 4-4! Game, Halep! Simona încheie elegant, cu o scurtă de efect din apropierea fileului. Mertens încearcă să fie agresivă în joc, dar comite multe erori pe fondul acestei tactici.

UPDATE 02:48 3-4! Game, Mertens! O dată în plus, a fost un game foarte lung. Halep a irosit două șanse de break.

It's a marathon, not a sprint 🏃‍♀️ Mertens finds a groove to battle back for a 4-3 lead back on serve.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/KdUrDfgqp6 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

UPDATE 02:40 3-3! Break, Mertens! Belgianca a profitat de câteva indecizii ale Simonei Halep, care a lovit mai scurt în acest game. Totuși, procentajul primului serviciu este la un nivel excelent pentru româncă: 88%.

UPDATE 02:35 3-2! Game, Mertens! Serviciu de înaltă calitate pentru Elise, care a ajuns la 10 lovituri direct câștigătoare.

UPDATE 02:32 3-1! Game, Halep! Mertens a ajuns la 12 erori neforțate, chiar dacă a reușit și 7 lovituri câștigătoare.

Deocamdată, Simona Halep domină schimburile de mingi de pe baseline, iar belgianca încearcă să rupă ritmul.

UPDATE 02:27 2-1! Break, Halep! După un game foarte lung, Simona a fructificat cea de-a patra șansă de break, grație unui forehand în diagonală.

Patience Pays…. In a nearly 10 minute game, Halep cracks Mertens on break point No. 4 for the 2-1 lead.#AO2020 | #AusOpn pic.twitter.com/cRwmOl0pey — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

UPDATE 02:18 1-1! Game, Halep! Simona a început perfect, fără a ceda vreun punct la serviciu. Mertens a ajuns la 4 erori neforțate.

UPDATE 02:16 0-1! Mertens și-a făcut serviciul, pierzând un singur punct.

UPDATE 02:10 Simona Halep și Elise Mertens au ieșit pe teren! Urmează minutele de încălzire.

Jucătoarea din Belgia va servi pentru prima dată în acest meci.

Halep won the only previous Grand Slam meeting against Mertens, but the Belgian holds the 2-1 head-to-head edge. Who are you backing to reach the final eight?#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/Lk80vDthk5 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

UPDATE 02:07 Organizatorii de la Australian Open și întreaga lume a tenisului au transmis mesaje de condoleanțe după moartea baschetbalistului american Kobe Bryant.

All of us at the Australian Open send our condolences to the family and friends of Kobe and Gianna Bryant, and everyone touched by today’s tragedy. RIP. — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

One of the greatest sportsmen of our lifetime. RIP 💔 pic.twitter.com/29R7IjexUj — Karolina Pliskova (@KaPliskova) January 26, 2020

Kobe and Gigi💔 This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 26, 2020

Kobe – you were a true inspiration to me as an athlete. I always admired your professionalism, drive and dedication. Our thoughts are with your loved ones. RIP. 💔 pic.twitter.com/q9HLczKKo8 — Kim Clijsters (@Clijsterskim) January 26, 2020

Vive la vida al máximo.

Live life to the fullest. RIP #KobeBryant pic.twitter.com/BV7zuevsaz — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) January 26, 2020

UPDATE 02:02 Cele două jucătoare se pregătesc să iasă pe teren! Meciul va începe în maximum 10 minute.

Este o zi frumoasă la Melbourne, cu 20 de grade Celsius și vânt slab.

¡Comienza oficialmente la segunda semana de #AUSTRALIAxESPN! ☀ Mertens vs. Halep

Ram/Salisbury vs. Zeballos/Granollers

Thiem vs. Monfils 🌒 Medvedev vs. Wawrinka

Rublev vs. Zverev

Muguruza vs. Bertens

Nadal vs. Kyrgios En VIVO por las distintas plataformas de ESPN. pic.twitter.com/RhHQ8y7ZWC — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 27, 2020

Simona Halep (locul 3 WTA) și Elise Mertens (17 WTA) se înfruntă în optimile de finală la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Partida va începe la ora 02:00, ora României, pe arena ‘Rod Laver’ de la Melbourne.

Dacă va câștiga acest meci, Simona Halep va juca în sferturile de finală împotriva învingătoarei din partida Anett Kontaveit (Estonia, locul 31 WTA) – Iga Swiatek (Polonia, 56 WTA).

Simona Halep (28 de ani) și Elise Mertens (24 de ani) s-au mai întâlnit de trei ori, Simona câştigând două partide, ambele pe zgură. Cu toate acestea, Mertens s-a impus anul trecut în finala turneului de la Doha (Qatar), pe hard.

Potrivit specialiștilor, Halep pornește ca favorită la Melbourne, dar Mertens este încrezătoare că poate produce surpriza.

„Am bătut-o în ultimul meci direct, cel jucat la Doha. Acum simt că sunt într-o formă foarte bună, dar știu că Halep e obișnuită să joace în fazele superioare la turneele de Mare Șlem. Trebuie să fiu pregătită pentru o bătălie grozavă. Va depinde doar de mine.

Nu știu dacă voi putea transforma abilitățile mele de dublu într-un avantaj. E adevărat, mă ajută mult când urc la fileu, dar Bellis a reușit să mă paseze de câteva ori. Oricum, e important să încerc asta. Nu voi avea nimic de pierdut!

Sunt încă o dată printre ultimele 16 jucătoare la un turneu de Mare Șlem. E ceva special. Australian Open a fost mereu un loc special pentru mine, chiar dacă sunt doar la a treia participare. Suprafața mi se potrivește perfect, nu e foarte rapidă. Asta mă ajută să îmi construiesc jocul așa cum vreau. Am muncit din greu în această iarnă, poate așa se explică forma bună. Sper să o țin tot așa„, a spus Elise Mertens.

Simona Halep a declarat că este relaxată la acest turneu și a mărturisit că nu se uită la niciun meci de la Australian Open.

„Am jucat de câteva ori cu Elise Mertens, la Roland Garros, la Madrid, la Doha… am jucat suficient de mult împotriva ei pentru a-mi da seama de modul în care joacă și de ceea ce trebuie să fac împotriva ei. Nu m-am gândit încă la optimile de finală, dar voi fi pregătită pentru meci și va trebui să lupt. Chiar dacă va juca grozav, eu voi fi acolo, gata de joc. Ea nu se dă bătută niciodată, are un joc bun, joacă rapid de pe linia de fund”, a prefațat Simona meciul din optimi.

Până acum, Simona Halep le-a învins pe Jennifer Brady (7-6, 6-1), Harriet Dart (6-2, 6-4) și Iulia Putințeva (6-1, 6-4). Elise Mertens a trecut de Danka Kovinic (6-2, 6-0), Heather Watson (6-3, 6-0) și Catherine Bellis (6-1, 6-7, 6-0).