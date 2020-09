LIVE BLOG | Simona Halep – Dayana Yastremska, în optimi la Roma

UPDATE 14:11 S-a încheiat meciul Berrettini – Travaglia! Simona Halep și Dayana Yastremska vor intra pe teren în aproximativ un sfert de oră.

UPDATE 13:58 Startul meciului va fi întârziat, întrucât nu s-a încheiat partida Matteo Berrettini – Simone Travaglia, scor 7-6 (5), 6-5.

Cel mai probabil, meciul Simonei Halep va începe la ora 14:30, dacă nu vom avea un set decisiv în confruntarea italienilor.

Partida a fost programată pe Terenul Central, în jurul orei 14:00 (ora României).

Simona Halep (28 de ani) și Dayana Yastremska (20 de ani) se vor înfrunta în premieră în circuitul WTA. Românca este favorită clară, având în vedere că sportiva din Ucraina preferă suprafețele rapide.

Simona Halep are o serie impresionantă de victorii – 10, după ce a câștigat turneele de la Dubai și Praga. În turul doi la Roma, constănțeanca a învins-o pe italianca Jasmine Paolini, scor 6-3, 6-4.

În drumul spre sferturile de finală, Halep poate da peste Elena Rybakina sau Yulia Putintseva. Cele mai bune performanțe de la Roma ale Simonei sunt finalele din 2017 și 2018.

