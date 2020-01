Potrivit specialiștilor, românca este favorită certă, având în vedere experiența superioară în turneele majore, perioada lungă petrecută în Top 10 WTA și evoluția de până acum la Australian Open.

Halep (28 de ani) a învins-o pe Kontaveit (24 de ani) în cele două confruntări anterioare, în 2017.

„Kontaveit și-a îmbunătățit în mod semnificativ jocul din 2017, ajungând în finală la Wuhan și la Stuttgart„, scrie site-ul WTA.

