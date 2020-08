LIVE BLOG | Inter Milano – Șahtior Donețk, a doua semifinală din Europa League! Italienii, în avantaj după prima repriză

UPDATE 23:16 Prima înlocuire la Șahtior! A ieșit Alan Patrick și a intrat Manor Solomon.

UPDATE 23:13 Inter a avut doua ocazii mari în debutul reprizei secunde, prin Romelu Lukaku și Lautaro Martinez.

UPDATE 23:02 A început repriza a doua. Nicio schimbare în cele două echipe!

Inter: Handanovic – Godin, De Vrij, Bastoni – D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young – Lukaku, Lautaro Martinez.

Șahtior: Pyatov – Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviienko – Antonio, Stepanenko – Marlos, Patrick, Taison – Moraes.

UPDATE 22:48 S-a încheiat prima repriză! Inter – Șahtior 1-0 (Lautaro Martinez 19′)

Au fost 45 de minute destul de terne, fără ocazii multe de poartă. Șahtior a ținut mingea (61% posesie), dar n-a reușit să treacă de apărarea în 5 a milanezilor.

UPDATE 22:43 Ocazie mare de gol pentru Șahtior! Marcos Antonio a șutat puțin peste poartă, de la marginea careului.

A fost prima șansă importantă pentru Șahtior, care a avut o posesie a mingii superioară.

UPDATE 22:19 GOL pentru Inter! 1-0! Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 19, cu o lovitură de cap, după centrarea perfectă a lui Barella.

UPDATE 22:10 Început lent de meci! Niciuna dintre echipe nu și-a creat vreo ocazie de gol.

UPDATE 22:01 A început meciul de la Dusseldorf!

Let's do this 👊#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020

UPDATE 20:50 Iată echipele de start:

Inter

A disposizione: 27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva#InterShakhtar ⚫️🔵⚫️🔵 #FORZAINTER#UEL https://t.co/hKfL6rGdfA — Inter (@Inter) August 17, 2020

Șahtior

Inter Milano și Șahtior Donețk se înfruntă în această seară, de la ora 22:00, la Dusseldorf (Germania), în semifinalele Europa League. Echipa care va câștiga această manșă unică va înfrunta FC Sevilla în finala competiției, vineri, 21 august.

Inter Milano, vicecampioana Italiei, este marea favorită a specialiștilor pentru această confruntare cu campioana Ucrainei, Șahtior Donețk.

More UEL action 🔜 🤔 Which team will join Sevilla in the #UELfinal?#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020

Inter s-a calificat în semifinale după ce a trecut de Ludogoreț în șaisprezecimi, apoi în manșă unică de Getafe și Leverkusen, în optimi, respectiv sferturi.

All of @Inter's goals en-route to the semi-finals… ⚫️🔵 🤔 Who will score for them tonight?#UEL pic.twitter.com/2wcGWLyoam — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020

Șahtior a ajuns în fazele eliminatorii ale Europa League, după ce a terminat grupa de Liga Campionilor pe poziția a treia. În 16-imi, campioana Ucrainei a trecut de Benfica în dublă manșă, apoi în optimi, tot în dublă manșă, a eliminat Wolfsburg. În faza sferturilor de finală, echipa din Donețk a învins fără drept de apel FC Basel, scor 4-1.

🟠⚒️ All of @FCShakhtar's UEL goals this season… Your favourite is ______ ⚽️ #UEL pic.twitter.com/IUx0xdv2bE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020

Cele două formații s-au mai întâlnit în preliminariile UEFA Champions League din sezonul 2005-2006. Italienii au avut câștig de cauză după 2-0 în turul din Ucraina și 1-1, pe Giuseppe Meazza.