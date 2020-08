UPDATE 23:27 Sevilla face prima înlocuire a partidei! A ieșit Ocampos și a intrat Munir, în minutul 70.

UPDATE 23:23 Ocazie mare de gol pentru Inter! Lukaku a primit o pasă perfectă, la limita ofsaidului, dar nu a reușit să-l învingă portarul Bounou, care a ieșit excelent pentru a-i închide unghiul atacantului belgian.

UPDATE 23:20 Romelu Lukaku, cel mai bun atacant din Europa în acest sezon? Belgianul are cifre impresionante:

🔥 34 goals in all competitions in debut season for Inter

🔝 Scored in 11 successive UEL games – a competition record

🥈 Second in UEL scoring charts this season with 7 goals

🤔 Lukaku = best striker in Europe in 2019/20?

#UELfinal pic.twitter.com/iXFnoVXz1n

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020