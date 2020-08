UPDATE 20:30 Iată echipele de start!

FCSB: A. Vlad – V. Crețu, Miron, I. Cristea, Panțîru – Olaru, Ov. Popescu, Fl. Tănase – Man, Sg. Buș, Fl. Coman

Rezerve: Ducan – Moruțan, Ad. Petre, Vînă, Buziuc, Ion, Horșia

Antrenor: Toni Petrea

Shirak: Ermakov – Margaryan, Mkoyan, Prljevic, Daboyan – Aslanyan, Manoyan, Muradyan, Malakyan – Nenadovic – Kone

Rezerve: Kasparov – Mikaelyan, Muradyan, Udo, Gevorkian, Arzoyan, Avo

Antrenor: Tigran Davtyan

FCSB joacă în această seară, de la ora 21:30, cu echipa armeană Shirak, în primul tur preliminar din Europa League. În viziunea experților, FCSB ar trebui să câștige la scor confruntarea de pe Arena Națională.

FC Shirak s-a clasat pe locul 4 în campionatul din Armenia, în timp ce FCSB a câștigat Cupa României și a încheiat pe locul 5 în play-off-ul Ligii 1.

La casele de pariuri, FCSB are o cotă infimă la victorie (1,07), ceea ce înseamnă că ‘roș-albaștrii’ ar trebui să câștige la scor. Un eventual succes al echipei armene a fost cotat cu 27! Confruntarea de pe Arena Națională este decisivă, nemaiexistând manșa retur.

În sezonul trecut, FCSB s-a oprit în play-off-ul Europa League, după ce a fost eliminată de către formația portugheză Vitoria Guimaraes. În turul doi preliminar, ‘roș-albaștrii’ au învins o echipă din Armenia, Alashkert.

Antrenorul FCSB, Toni Petrea, este încrezător în privința calificării, dar și-a avertizat jucătorii să fie concentrați.

“Suntem conştienţi de importanţa acestei partide şi în acelaşi timp şi de dificlutatea ei şi spun asta pentru că această calificare se va juca într-un singur meci. În condiţiile date, trebuie să fim foarte atenţi, să tratăm meciul foarte serios şi am încredere că vom presta un joc bun şi vom obţine un rezultat care să ne califice în turul următor.

Faptul că jucăm acasă este un avantaj prin prisma asta, că nu mai facem deplasarea, nu pot spune că avem un avantaj foarte mare jucând fără spectatori. E păcat acest lucru, dar nu avem ce să facem.

Am trecut de faza asta, cu emoţiile. Am mai trăit experienţa meciurilor europene din altă postură şi e un lucru foarte frumos. Am făcut studiul adversarului atât cât am putut. Ei au disputat o singură partidă de la reluarea campionatului, meciul de sâmbătă l-au amânat pentru a-şi odihni jucătorii, probabil.

Ştim câteva lucruri despre ei. Probabil că vin aici cu gândul să scoată maximum, dar pe noi asta nu trebuie să ne afecteze foarte tare. Noi trebuie să ne vedem de jocul nostru şi să ne impunem stilul“, a spus Petrea la conferința de presă.

Conferință de presă înainte de FCSB – SC Shirak! #UEL #fcsbshirak #conferințăAntrenorul FCSB, Anton Petrea, a vorbit despre partida FCSB – SC Shirak, pe care roș-albaștrii o vor găzdui joi seară, pe Arena Națională. Publicată de FCSB pe Miercuri, 26 august 2020

Echipa probabilă a FCSB:

Vlad – Crețu, Cristea, Miron, Panțâru – Olaru, Ov. Popescu, Fl. Tănase – Man, Buș, Fl. Coman

Rezerve: Târnovanu, Briceag, Moruțan, Soiledis, Ad. Petre, Vînă, Buziuc, Pandele, Horșia