LIVE BLOG | Craiova – CFR Cluj, ultimul episod al luptei pentru titlu! Egalul complică totul

Universitatea Craiova și CFR Cluj se înfruntă în această seară, de la ora 20:30, pe arena ‘Ion Oblemenco’, în ultima etapă din play-off-ul Ligii 1. În cazul în care partida se va încheia la egalitate, soarta titlului va fi decisă la comisiile FRF sau la TAS.

CFR Cluj are un avans de două puncte în clasament, dar are un meci în plus. Craiova nu a jucat cu Astra și așteaptă o decizie după confruntarea din această seară.

Dacă Universitatea Craiova va câștiga meciul cu Astra la „masa verde”, oltenii sunt campioni și cu un egal cu CFR Cluj.

O singură înfrângere au suferit oltenii în ultimele 12 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, 0-2 cu CFR (23 februarie 2020), în rest au 10 victorii şi o remiză.

Craiovenii au marcat în 14 dintre cele 17 jocuri de acasă, dar au şi primit cel puţin un gol în precedentele opt partide disputate în campionat pe arena “Ion Oblemenco”.

Cea mai recentă întâlnire directă: 28 iunie 2020, CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-3, goluri înscrise de C. Deac, P. Vinicius, respectiv E. Koljic, V. Mihăilă, A. Cicâldău.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 21 de ori, de șapte ori au câştigat oltenii, de opt ori au învins clujenii, iar alte șase jocuri s-au terminat la egalitate.

Echipe probabile

Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Cosic, Acka, Vătăjelu – Nistor, Mateiu, Cicâldău – Bărbuț, Koljic, Mihăilă.

CFR: Arlauskis – Susic, Vinicius, Boli, Camora – Chipciu, Bordeianu, Itu – Deac, Rondon, Costache.