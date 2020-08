Link meci live

UPDATE 22:12 Ciprian Deac ratează lovitura de la 11 metri! Portarul Livakovic a respins penalty-ul lui Deac, apoi șutul lui Djokovic.

UPDATE 22:10 Penalty pentru CFR Cluj! Fundașul Theophile-Catherine a fost eliminat în minutul 51.

UPDATE 22:04 A început repriza a doua! O schimbare la CFR Cluj! A ieșit Chipciu și a intrat Rondon.

UPDATE 21:47 S-a încheiat prima repriză! CFR Cluj – Dinamo Zagreb 0-1 (Gojak 14′)

UPDATE 21:40 Bară pentru Dinamo Zagreb! Orsic a șutat superb din interiorul careului, iar portarul Bălgrădean a deviat mingea în bara transversală.

UPDATE 21:38 Ocazie pentru CFR Cluj! În urma unei lovituri libere, Burcă a șutat în forță la colțul scurt, iar portarul Livakovic a respins mingea.

UPDATE 21:26 CFR Cluj creează din nou probleme la fazele fixe! Kevin Boli a fost aproape de gol, dar mingea a fost respinsă de către un adversar, din câțiva metri.

UPDATE 21:21 Șansă importantă de gol pentru CFR Cluj! Campioana României a executat surprinzător un corner, iar Ciprian Deac a primit mingea în centrul careului, dar a șutat pe lângă poartă.

UPDATE 21:19 Ocazie mare pentru Dinamo Zagreb! Ivanusec a șutat puțin pe lângă poartă, de la marginea careului.

UPDATE 21:15 GOL pentru Dinamo Zagreb! 0-1! A înscris Gojak în minutul 14.

UPDATE 21:10 Ocazie pentru Dinamo Zagreb! Orsic a scăpat de marcaj în banda stângă și a pătruns în careu, dar a șutat slab, pe lângă poartă.

UPDATE 21:01 A început meciul!

UPDATE 20:10 Iată echipele de start!

CFR: Bălgrădean – Burcă, Vinicius, Boli, Camora – Djokovic, Bordeianu, Pereira – Chipciu, Debeljuh, Deac.

Rezerve: Sandomierski – Susic, Golofca, Hoban, Cestor, Itu, Rondon.

Antrenor: Dan Petrescu.

➡️ Echipa de start pentru meciul din această seară cu @gnkdinamo! 🏆Hai CFR! 🚂 Publicată de Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA pe Miercuri, 26 august 2020

Dinamo Zagreb: Livakovic – Stojanovic, Theophile, Dilaver, Leovac – Gojak, Ivanusec, Ademi, Orsic – Majer, Gavranovic.

Rezerve: Cavlina – Mogarrami, Kastrati, Petkovic, Tolic, Burton, Gvardiol.

Antrenor: Zoran Mamic.

CFR Cluj joacă miercuri, de la ora 21:00, cu Dinamo Zagreb, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Confruntarea de la Cluj-Napoca se dispută într-o manșă unică.

Meciul de pe arena ‘Dr. Constantin Rădulescu’ din Cluj-Napoca poate fi decis după prelungiri și lovituri de departajare, în caz de egalitate după 90 de minute.

Dinamo Zagreb, campioana Croației în ultimii trei ani, a jucat în grupele Ligii Campionilor în sezonul trecut, iar în 2019 a ajuns în optimile Europa League.

CFR Cluj a avut un parcurs european remarcabil în sezonul trecut, fiind eliminată de Sevilla în 16-imile Europa League, deși nu a pierdut în dublă manșă (1-1 și 0-0). În cele din urmă, andaluzii au câștigat trofeul.

“Meciul ăsta vine cam repede pentru noi, mult prea repede. N-am avut timp de nimic. De obicei, ce fac în șase zile a trebuit să fac într-o zi. Nu prea am apucat să vorbesc cu băieții pentru că a trebuit să studiez foarte bine adversarul. Am văzut vreo patru meciuri într-o zi, e foarte greu.

Singurul lucru pozitiv e că avem două victorii din două meciuri și moralul ar trebui să fie bun. Dar echipa nu este pregătită și asta s-a văzut la primele două meciuri. Cred că toți jucătorii suferă. Acest meci vine mult prea repede pentru noi.

Realist e că Dinamo Zagreb are cel puțin 90% șanse, are buget extraordinar, iar fotbalul croat e în fața României din 1998. Fotbalul croat e de 100 de ori mai bun decât al nostru. Ne place sau nu ne place, asta e realitatea! Cine ajunge în grupele Ligii Campionilor din România, ar trebui să le facem tuturor statuie“, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.

CFR Cluj – Dinamo Zagreb | Conferință de presă Antrenorul echipei noastre Dan Petrescu și mijlocașul Alexandru Chipciu au susținut conferința de presă înaintea meciului cu GNK Dinamo Zagreb!Hai CFR! Publicată de Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA pe Marţi, 25 august 2020

Antrenorul croaților, Zoran Mamic, a analizat atent campioana României și consideră că va fi un adversar redutabil.

“Trebuie să arătăm pe teren ceea ce putem face, nu la conferința de presă. Îl cunosc pe Ciprian Deac, cu al său picior stâng ce poate fi un adversar de temut. Stilul său de joc ne poate pune mari probleme. Nu ne gândim la drame, ci doar la cum să învingem. Șansele sunt 50-50 la sută, trebuie să ne impunem.

Adversarul nostru este o echipă care a ţinut în şah câştigătoarea Europa League timp de 180 de minute. Sevilla s-a calificat datorită golului marcat în deplasare. Asta spune multe despre cât de puternică este echipa din Cluj. Este o echipă experimentată, compactă, agresivă, care ştie foarte bine să rupă jocul. Trebuie să fim la un nivel foarte mare ca să câştigăm meciul.

Ce știu eu despre România? Hagi, Mutu, Dan Petrescu, Steaua. Cunosc foarte bine țara voastră, am venit de mai multe ori, m-am interesat de mulți fotbaliști în ultimii ani, pot spune că am prieteni români. Petrescu a fost mare ca fotbalist, e mare ca antrenor. Am urmărit și toate meciurile CFR-ului din precedenta campanie europeană“, a spus Mamic la conferința de presă.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Bălgrădean – Susici, Vinicius, Burcă, Camora – Chipciu, Bordeianu, Djokovici – Deac, Rondon, V. Costache.

Rezerve: Sandomierski, Sylla, Păun, Pereira, Ciobotariu, Debeljuh, Golofca, Petrila, Cestor

Antrenor: Dan Petrescu.

Dinamo Zagreb: Livakovici – Stojanovici, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac – Ademi, Gojak – Kadzior, Majer, Orsici – Petkovici

Rezerve: Cavlina, Moharrami, Milici, Sutalo, Danicici, Ivanusec, Burton, Kulenovici, Kastrati

Antrenor: Zoran Mamic