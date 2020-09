LIVE BLOG | Austria – România, de la 21:45, în Liga Națiunilor. Rădoi schimbă sistemul de joc

Echipa națională a României are o misiune complicată în această seară, la Klagenfurt, împotriva Austriei, în runda a doua din Liga Națiunilor. ‘Tricolorii’ vor să facă uitat meciul dezamăgitor cu Irlanda de Nord, de la București, iar selecționerul Mirel Rădoi va schimba sistemul de joc.

Partida Austria – România este programată să înceapă la ora 21:45, iar gazdele sunt favorite.

Sunt stări de spirit diferite în cele două echipe înaintea meciului de la Klagenfurt. Austria a impresionat în Norvegia, unde s-a impus cu 2-1, dar diferența în joc a fost mult mai mare. România a ratat victoria cu Irlanda de Nord, scor 1-1, deși a avut superioritate numerică din prima repriză.

Gregoritsch (35′) și Sabitzer (54′ – penalty) au înscris pentru Austria în Norvegia, dar ‘roș-albii’ l-au pierdut pe căpitanul Hinteregger. Fundașul s-a accidentat și nu va juca împotriva României.

George Pușcaș a înscris singurul gol al României în partida cu Irlanda de Nord, în care selecționerul Mirel Rădoi a mizat pe o formulă ultraofensivă, cu doi atacanți și patru mijlocași de creație.

Pentru confruntarea din Austria, Rădoi va opta pentru o formulă de joc mai prudentă, 4-3-3, urmând să opereze câteva modificări în primul ’11’. Iată echipele probabile:

Austria: Schlager – Lainer, Posch, Dragovic, Ulmer – Ilsanker, Schlager – Onisiwo, Sabitzer, Baumgartner – Gregoritsch.

România: Tătărușanu – Hanca, Burcă, Chiricheș, Toșca – Cicâldău, Crețu, Stanciu – Ianis Hagi, Pușcaș, Maxim.

Portarul Ciprian Tătărușanu și selecționerul Mirel Rădoi au prefațat meciul cu Austria.

“Nu mă interesează ce părere au oamenii şi suporterii din România, nu stau să răspund fiecăruia, am pierde foarte mult timp. Bineînţeles că eu ca portar mă simt responsabil pentru orice gol pe care-l iau. Sunt o persoană care este foarte critică cu mine şi îmi doresc să ajut echipa. La meciul cu Irlanda nu am avut ocazia, pentru că meciul a decurs de aşa natură. Sper ca mâine să o fac mult mai bine.

A fost dezamăgire după meci, un meci pe care l-am controlat de la început până la sfârşit, din păcate nu am reuşit să-l câştigăm. În acea seară cu toţii am fost dezamăgiţi, supăraţi, dar acum vine un alt meci, deja am uitat acel meci şi ne gândim la meciul de mâine şi ne gândim să luăm cele trei puncte. Este important să avem cât mai multe meciuri cu noul antrenor, să ne adaptăm la ce ne cere el şi este foarte bine că avem aceste două meciuri înainte de barajul cu Islanda.

Vom practica probabil acelaşi joc ca în meciul cu Irlanda de Nord, vom încerca să avem posesia pentru că asta este ideea antrenorului. Deja am lucrat foarte mult pe această temă şi în niciun caz nu vom încerca să ne apărăm. Acestea nu sunt meciuri amicale pentru că jucăm barajul cu Islanda datorită acestei competiţii. Nu le tratăm ca meciuri amicale, sunt meciuri oficiale şi vrem să terminăm grupa pe primul loc, deşi nu va fi uşor“, a spus Tătărușanu.

“Austria e favorita grupei, marchează multe goluri”

“Jucătorii au resimţit că a fost o nedreptate, sper că au tras o lecţie după meciul cu Irlanda de Nord şi sper ca mâine seară să recuperăm punctele aici. Vreau să felicit echipa Austriei, nu doar pentru ultima partidă, pentru rezultat, ci pentru intensitatea cu care a putut să ţină în şah Norvegia 82 de minute. În minutul 82, Norvegia a avut o fază fixă în care putea să egaleze.

Am văzut foarte multe partide zilele acestea şi vă spun sincer că nicio echipă nu a putut să ţină ritmul pe care l-a ţinut Austria contra Norvegiei. Şi aici mă refer la Suedia – Franţa, Germania – Spania, Bulgaria – Irlanda, Turcia – Ungaria. Sunt toate partide pe care le-am văzut şi niciuna dintre aceste echipe nu a putut să ţină ritmul Austriei. Din punctul acesta de vedere vom întâmpina dificultăţi mâine seară dacă nu ştim la ce să ne aşteptăm.

Vom avea câteva schimbări, pentru a evita această problemă, să nu putem să rezistăm, mai ales pe început de joc. La fel cu bine ştiam că Irlanda de Nord în ultimele 15 minute marchează foarte multe goluri, la fel Austria pe începuturile de repriză, în special, şi chiar spre finalul jocurilor marchează goluri şi atunci putem să fim în dificultate dacă nu aducem jucători cu prospeţime.

Austria e cea mai bună echipă şi e favorita grupei, au antrenor foarte experimentat, are aproape 600 de meciuri ca tehnician, are o rată de succes, de meciuri câştigate de aproape 46 la sută, un antrenor cu personalitate, care are la baza succesului entuziasmul“, a spus Rădoi.

România nu a mai învins Austria din 1986! Ultima confruntare datează din 2012, un meci amical, încheiat la egalitate, 0-0.