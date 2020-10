LIGA CAMPIONILOR | Dinamo Kiev, egal în Ungaria! Barcelona a învins-o pe Juventus, iar Man United a făcut spectacol. Rezumatele serii

Liga Campionilor a oferit, ca de obicei, o seară spectaculoasă!

”Balul” serii a fost deschis la ora 19:55 de două partide interesante, unde favoritele s-au impus fără probleme.

Chelsea s-a distrat în Rusia. ”Aristocrații” lui Lampard au învins-o pe Krasnodar cu 4-0. Vedetele Werner, Ziyech și Pulisic și-au trecut numele pe lista marcatorilor. Puștiul-minune Hudson Odoi a reușit și el un gol.

În celalt meci disputat de la aceeași oră, PSG, vicecampioana Europei, a învins-o pe Başakşehir cu 2-0. ”Perla” Moise Kean a reușit ”dubla” pentru francezi.

Moise Kean picked up all of PSGs points tonight. Two goals on three shots. Everton’s future is bright. pic.twitter.com/qI8U0Irvxw — ً (@luisHotspur) October 28, 2020

Spectacolul din Liga Campionilor a continuat după ora 22:00, când s-au disputat alte 6 partide.

Dinamo Kiev, formația pregătită de legendarul Mircea Lucescu, a remizat în Ungaria cu Ferencvaros, scor 2-2, după ce a condus cu 2-0.

Tsygankov și De Pena au marcat în prima repriză, însă ungurii au egalat în a doua repriză grație reușitelor lui Nguen și Boli. Laidouni, fostul jucător al lui FC Voluntari, a oferit pasa decisivă la golul de 2-2.

Manchester United s-a distrat cu RB Leipzig, liderul din Bundesliga, scor 5-0. ”Diavolii roșii” au amintit de era Sir Alex Ferguson și au făcut spectacol pe ”Old Trafford”.

Marcus Rasford, omul momentului în Anglia, a reușit un hattrick care l-a propulsat în fruntea clasamentului golgheterilor Ligii Campionilor, cu 4 reușite în două partide.

”Perla” Greenwood a reușit primul gol în cea mai importantă competiție intercluburi, iar Martial a punctat și el, în urma unei lovituri de la 11 metri.

𝙀𝙢𝙥𝙝𝙖𝙩𝙞𝙘. 🔴 Job done in style as #MUFC make it 2️⃣ from 2️⃣ in the #UCL — Manchester United (@ManUtd) October 28, 2020

Barcelona a învins-o pe Juventus în derby-ul serii, scor 2-0. Messi a fost omul meciului: căpitanul catalanilor i-a oferit o pasă decisivă lui Dembele și a închis tabela în ultimele minute, din penalty.

Cristiano Ronaldo nu a îmbrăcat tricoul ”Bătrânei Doamne” în această seară. Lusitanul a fost depistat, din nou, pozitiv cu COVID-19.

Morata a fost ghinionistul serii: vârful a marcat de trei ori în poarta Barcelonei, însă toate reușitele au fost anulate de VAR.

Dortmund a câștigat cu 2-0 meciul cu Zenit. Jadon Sancho a înscris din penalty, iar Haaland a închis tabela.