Liceanul Alexandru Pantea, singura poveste frumoasă pentru FCSB! “Un moment de nedescris”

Alexandru Pantea a devenit primul fotbalist născut în 2003 care debutează în Liga 1! Fundașul de la FCSB a fost promovat de către Bogdan Vintilă pentru meciul cu Gaz Metan Mediaș și a făcut o impresie bună. Adolescentul a declarat că este pregătit să joace și cu Dinamo, în semifinalele Cupei României.

În vârstă de 16 ani, Grigoraș Alexandru Pantea vine de la centrul de copii și juniori al ‘roș-albaștrilor’.

Pantea a profitat de absențele din apărarea FCSB și a jucat în banda stângă în remiza cu Gaz Metan Mediaș, scor 2-2.

“Sunt bucuros pentru decizia lui Mister de a mă băga pe teren la vârsta mea. Am fost copil de mingi cu Craiova, iar acum am fost titular. Un moment de nedescris! Am 16 ani și 8 luni, am trecut în clasa a 11-a.

Am plăcerea de a juca fotbal! Am aflat la antrenament că voi fi titular, antrenorul a vorbit cu mine înainte. Mi-a zis să joc simplu, să nu mă complic în apărare, să joc înainte, nu înapoi. Simplu! Colegii m-au încurajat, e un grup foarte unit, nu am ce să le reproșez. Sunt pregătit să joc și cu Dinamo“, a spus Alexandru Pantea la DigiSport.