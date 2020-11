Lewis Hamiton a câștigat Marelui Premiu de F1 al Bahrainului!

Cursa desfășurată pe circuitul din Sakhir i-a adus britanicului Lewis Hamilton al 11-lea succes consecutiv în acest sezon. Podiumul principalilor clasați în această competiție a fost completat de belgianul Max Verstappen, respectiv de britanicul Alexander Albon, ambii de la echipa Red Bull Racing.

Cursa a fost marcată însă de accidentul îngrozitor suferit de francezul Romain Grosjean, care a ieșit în decor la scurt timp după startul Marelui Premiu de F1 al Bahrainului. Francezul a reușit să iasă din monospost înainte ca acesta să izbucnească în flăcări. Cursa a fost ulterior întreruptă aproximativ o oră și jumătate.

A heart-stopping moment on Lap 1 in Bahrain

We are all incredibly grateful that @RGrosjean walked away from this incident#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/6ZztuxOLhw

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020