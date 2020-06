Leo Grozavu își ”urechează” elevii: ”Multă teamă, lipsă de luciditate. Am primit gol după o fază de grădiniță!”

Leo Grozavu (52 ani) și-a ”urecheat” elevii după remiza cu Hermannstadt, scor 1-1.

Gazdele au deschis scorul prin Istvan Fulop, în minutul 25, iar sibienii au egalat prin reușita spectaculoasă a lui Yazalde.

Leo Grozavu nu este mulțumit de prestația elevilor săi și i-a pus la zid pe aceștia după remiza cu Hermannstadt. Tehnicianul este dezamăgit de golul încasat în minutul 46 și anunță că echipa sa trebuie să își îmbunătățească jocul.

”Am jucat acasă. Ne doream cele trei puncte. Multă teamă, lipsă de luciditate. Asta a fost realitatea dacă s-a terminat 1-1. N-am fost lucizi în fața porții. Trebuie să fii mai inspirat. Nu am făcut o partidă rea, dar am pierdut multe dueluri. Am primit un gol, fază simplă. Știam ce avem de făcut, dar am intrat relaxați la cabină.

Va trebui să schimbăm foarte multe. Nu avem timp. Nu suntem mulțumiți. Nu avem ce face. A fost prea multă lupă și prea puțin fotbal. Trebuie să prinzi un oarecare ritm de joc. Am jucat fără spectatori, dar nu sunt scuze. Golul pe care l-am primit e o fază de grădiniță. Ne pare rău că n-am reușit să luăm punctele să îi mulțumim.” a declarat Leo Grozavu pentru Digi Sport.