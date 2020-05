Legendele din Bănie pun presiune pe Bergodi: „Trebuie să facă treabă bună imediat”

Cristiano Bergodi a ajuns pe banca Universității Craiova după ce Papură și-a dat demisia și va avea o misiune extrem de dificilă în acest sezon.

Deși contractul pe care l-a semnat cu oltenii nu-l obligă să câștige titlul în acest sezon, Bergoni va trebui să facă tot posibilul pentru a reuși o astfel de performanță, pentru a încerca să atragă fanii alături de echipa patronată de Rotaru.

Majoritatea suporterilor olteni simpatizează cu echipa lui Adrian Mititelu, FC U Craiova, care tocmai ce a promovat în Liga 2, iar dacă CSU nu va reuși o performanță notabilă în perioada imediat următoare, este de așteptat ca fanii să migreze către echipa pe care o consideră „adevărata continuatoare a Craiovei Maxima”, în perioada următoare.

Nicolae Negrilă pune și el presiune pe antrenorul italian și spune că se așteaptă ca echipa să joace foarte bine încă din prima etapă.

„De Bergodi am o părere bună. Echipele pe care le-a antrenat în România au jucat bine în general, au arătat un fotbal plăcut. Și Voluntariul a jucat bine cu el, dar nu a prea avut cu cine să facă treabă acolo. Aici are și echipă, are jucători buni, condiții nu mai vorbesc și sper să nu ne dezamăgească. Cu oltenii nu merge așa, oricum. Dacă nu va avea rezultate și echipa nu este ofensivă o să înceapă să-l fluiere imediat.

Nu știu cine l-a adus, dar sper să facă o treabă cât mai bună și imediat, pentru că ne așteaptă meciuri foarte dificile. Noi trebuie să luptăm pentru titlu, pentru că sunt șanse mari. Acum, să vedem, că am înțeles că se joacă fără spectatori și asta ne dezavantajează clar. Se schimbă datele problemei, pentru că publicul nostru făcea mult pentru echipă. Vor fi opt etape de foc și echipa care va sta mai bine pe picioare, aceea va câștiga campionatul. Sper și cred că vom lua titlul!”, a declarat Nicolae Negrilă pentru gds.ro.