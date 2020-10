Legendarul Rivaldo îl avertizează pe Louis Munteanu: “Va fi greu la început!”

Toscanii l-au transferat în această vară pe Louis Munteanu (18 ani), de la Viitorul Constanța pentru o sumă care se învârte în jurul a două milioane de euro.

Întrebat despre “perla” crescută în curtea “Regelui” Gică Hagi, marele brazilian a avut un mesaj categoric pentru acesta.

„Sincer, nu l-am remarcat pe Munteanu, dar ce pot spune cu siguranță este că structura clubului este una excelentă, iar academia funcționează foarte bine în promovarea jucătorilor tineri, așa că nu este o surpriză să văd un tânăr de acolo plecând în Italia.

Nu este un campionat ușor, deoarece fundașii obișnuiesc să marcheze strâns și nu rămâne prea mult spațiu de manevră. Este foarte diferit față de liga spaniolă, unde există mai mult spațiu. Oricum, dacă este talentat, va avea perioada sa de adaptare, după care își va putea dovedi valoarea la un club italian. Dar va fi greu la început.”, a declarat fostul Balon de Aur.

Recent, internaționalul de tineret Louis Munteanu a marcat primul gol la formația Fiorentina (U19).

Munteanu’s beautiful finish from outside the box#Fiorentina #Primavera1TIM pic.twitter.com/GjWvTyrUbg

— Romanian football (@RoFtbl) October 4, 2020