Legendă a clubului Dinamo, curtată de o mare rivală: “O ofertă bună din toate punctele de vedere”

Florentin Petre a mărturisit că a fost ofertat de Steaua (n.r.: pe vremea ceea actuala FCSB, patronată de Gigi Becali, se chema Steaua).

“Da, am avut ofertă în 2003 – 2004. Nea Piți ținea foarte mult la mine și am avut performanțe extraordinare împreună. Era o ofertă bună din toate punctele de vedere. Nu am mers pentru că nu am mers, nu am vrut“, a spus Florentin Petre la Digi Sport.

Fostul mijlocaș are un palmares impresionant în tricoul alb-roșilor. Florentin Petre a cucerit 3 titluri de campion, 5 Cupe și o Supercupă a României. Ca fotbalist, fostul mijlocaș a jucat în aproape 260 de meciuri în tricoul lui Dinamo.

Florentin Petre este acum antrenor la Dacia Unirea Brăila, formație care a promovat în Liga a 2-a.