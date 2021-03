Laura Pristăviţa, după ce România a ratat calificarea la Tokyo: ,,Nu aş vrea să lăsăm capul jos”

România a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din vară, deşi a câştigat meciul decisiv împotriva Muntenegrului, disputat la Podgorica.

Echipa condusă din teren de Cristina Neagu şi de pe margine de Adi Vasile s-a impus cu scorul de 28 la 25, dar nu a fost de ajuns pentru o calificare la JO. ,,Tricolorele” ar fi trebuit să se impună la o diferenţă de minimum cinci goluri pentru a merge la vară în Japonia.

Laura Pristăviţa, jucătoare a echiepei naţionale, a vorbit la finalul meciului cu Muntenegru. Aceasta spune că şi-ar fi dorit ca meciul să aibă mai multe minute.

,,Chiar dacă a fost o victorie este o victorie destul de amară. Prea multă dorinţă ne-a împiedicat să marcăm suficiente goluri pentru a ne califica. Vreau să felicit echipele adverse şi îmi pare sincer rău că nu am reuşit să ne calificăm. Nu aş vrea să lăsăm capul joc, nu aş vrea ca vreuna dintre colegele mele să plece capul, chiar dacă multe dintre noi nu vom mai fi aici.

Nu aş putea să spun exact unde s-a pierdut calificarea, cred că ambele jocuri au contribuit din păcate la acest deznodământ. Mi-aş fi dorit ca meciul să aibă mai multe minute, pentru că puteam înscrie mai mult. Aş vrea să rămân cu părerea asta că puteam să ne calificăm. Dorinţă a exista, am avut o emoţie care ne împingea de la spate, dar presiunea am resimţit-o toate. Mental, e destul de greu să nu te laşi copleşit de emoţii. E o presiune pe care ne-o punem noi până la urmă, şi cred că mental am pierdut acest meci. Valoric, suntem peste multe echipe.”, a declarat Laura Pristăviţa, la finalul jocului pierdut cu Muntenegru.

În urma participării la turneul preolimpic, România a terminat pe ultimul loc în grupă.

Înainte de meciul cu România, Muntenegru a învins naţionala de handbal a Norvegiei, scor 28 la 23.

Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vară vor avea loc în perioada 23 iulie – 8 august 2021.