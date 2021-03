Laszlo Balint, foc și pară după înfrângerea suferită pe terenul Craiovei: „Sunt chiar supărat. Am venit aici cu alte gânduri”

UTA Arad nu a contat deloc în atac, în meciul disputate pe terenul Craiovei, scor 2-0 pentru olteni, în primul meci al etapei a 28-a a Ligii 1.

Antrenorul Laszlo Balint nu și-a menajat jucătorii după înfrângere.

”Sunt chiar supărat, nu sunt dezamăgit. Am venit aici cu alte gânduri, chiar dacă ştiam că venim cu şansa a doua. Cred că am avut momente în care am pus presiune pe careul lor, ne-am creat destul de multe faze fixe în zona careului, cornere… dar din păcate nu am reuşit să fructificăm această presiune.

Realitatea noastră este că intrăm în play-out şi trebuie să fim foarte concentraţi pentru a evita retrogradarea. În ultima perioadă, inclusiv eu, recunosc şi îmi asum, am visat, am sperat că putem să ne batem pentru play-off. Nu, ăsta e nivelul nostru, trebuie să acceptăm şi să băgăm capul în pământ şi să muncim toţi.

Trebuie să şi demonstrăm că UTA este o echipă mare. Avem trei înfrângeri fără gol marcat. Ok, contra pretendentelor la titlu, dar asta nu mă încălzeşte cu nimic. Dacă plecăm cu mentalitatea asta, că mergem ca mielul la tăiat, eu pot să mă duc acasă şi îmi tai carnetul. Suntem într-un moment, nu neapărat decisiv, dar important în viaţa noastră, în soarta echipei. Şi trebuie ca fiecare din vestiar să îşi asume”, a declarat Laszlo Balint.

UTA Arad ocupă locul 10 în clasamentul Ligii 1, cu 33 de puncte. De partea cealaltă, Craiova ocupă locul 3 în ierarhie, cu 56 de puncte.