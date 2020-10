Laszlo Balint avertizează granzii Ligii 1: ”Vrem să jucăm de la egal la egal cu orice echipă!”

Laszlo Balint, antrenorul lui UTA Arad, a oferit prima reacție după meciul nebun de la Botoșani.

Arădenii au învins în deplasare cu 3-2, datorită golurilor reușite de Vlad Morar (min. 4 și 71) și Erico da Silva (min 48).

După victoria cu FC Botoșani, Balint a explicat că vrea ca formația sa să evolueze ca în această seară în fiecare meci, indiferent de adversar.

“Un meci frumos pentru telespectatorii neutri, dar pentru noi trăirile de pe bancă au fost extrem de intense. Mă bucur foarte mult că am reuşit să reglăm destul de multe chestii la pauză. Pentru că după ce am început meciul foarte bine şi am avut o ocazie mare, chiar în minutul 1, dacă nu mă înşel, după care am reuşit să marcăm repede. A urmat o perioadă, din punctul meu de vedere, inexplicabilă, în care i-am lăsat pe cei de la Botoşani să joace efectiv cum au vrut ei.

Îmi doresc foarte mult să se creeze o mentalitate puternică, o mentalitate de învingător în vestiar şi să jucăm de la egal la egal împotriva oricărei echipe din prima ligă. Poate fi considerată o victorie uriaşă, pentru că am câştigat pe un teren unde foarte greu se iau puncte.”, a declarat Balint la flash interviul de la finalul partidei.