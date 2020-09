Lăcătuș e categoric: “Eu am antrenat Steaua, nu FCSB!” Ce părere are despre posibilitatea ca FCSB să joace în Ghencea

Marius Lăcătuș este ferm în ceea ce privește divizarea echipelor CSA și FCSB și știe în ce fel va fi primită o eventuală mutare a echipei lui Gigi Becali pe arena din Ghencea!

Fostul mare jucător al Stelei și fostul antrenor al acestei echipei, Marius Lăcătuș, este sigur că în perioada când a lucrat cu Gigi Becali a antrenat Steaua și nu FCSB, și este de părere că o eventuală mutare a echipei din Berceni pe arena din Ghencea nu ar fi de bun augur și crede că echipa care evoluează acum în Liga 1, nu ar fi primită cu brațele deschise pe acel stadion.

“Eu am antrenat Steaua, nu FCSB! Și am antrenat Steaua care a jucat în Ghencea. Părerea mea contează mai puțin, dar cei din conducerea ministerului și a clubului vor decide administrarea stadionului. În cazul în care Steaua ajunge să joace în Liga a 2-a anul viitor, n-ar fi o mutare tocmai bună ca FCSB să joace acolo, chiar dacă ar avea posibilitatea asta. N-ar fi primiți cu brațele deschise. Nu neapărat jucătorii, antrenorii, ci mai ales cei din conducere! Plus că suporterii nu vor reacționa pozitiv.

Suporterii au fost mereu alături de echipă, fie că jucam acasă, fie în deplasare. Multe meciuri din Liga 1 nu aveau atâția spectatori ca noi. Nu știu dacă vor avea 25.000 de spectatori pe Ghencea, dar dacă vor promova în Liga a 2-a, numărul lor va crește!” a declarat Marius Lăcătuș pentru Gazeta Sporturilor.

CSA Steaua evoluează în acest moment în Liga a-III-a, unde este lider după 3 victorii în tot atâtea meciuri disputate, una dintre ele venind chiar în fața celor de la FCSB 2, cu scorul de 2-1.