L-a dat în fapt! Gestul făcut de un fotbalist englez a ajuns în presa tabloidă: “Nu știam cine e atunci”

Kyle Walker a “fentat” regulile de izolare impuse în această perioadă, în care virusul din China face sute de victime zilnic în Marea Britanie.

Fotbalistul lui Manchester City a avut chef de “distracție” și alături de un prieten au apelat la serviciile unor escorte. Una dintre ele a povestit cu lux de amănunte episodul presei din Anglia, după ce și-a dat seama cu cine a avut de-a face.

„Lucrez cu o agenţie în Manchester. Am primit un mesaj de la şeful meu în care îmi spunea că un client select caută pe cineva cu clasă pentru o întâlnire. Am luat un taxi şi am plecat la adresă. Am ajuns la apartament şi prietenul său a ieşit să mă întâmpine. Mai eram cu o fată. Nu ştiam cine e atunci, dar i-am făcut câteva poze” a descris întâmplarea LouiseMCNamara, fata de 21 de ani ajunsă în apartamentul fotbalistului.

Fundașul campioanei Angliei a plătit 2200 de lire sterline pentru căteva ore de plăceri intense. Reacția fetei a fost însă și mai vehementă după ce a văzut postarea fotbalistului care îi îndemna pe oameni prin intermediul unei rețele de socilizare să evite contactele cu alte persoane.

“Pe de-o parte, Kyle invită străini acasă pentru sex, iar a doua zi le ține tuturor un discurs despre cum trebuie să aibă grijă de ei. Ești ipocrit și pune oamenii în pericol” l-a atacat Louise fără menajamente.

Prins cu mâța în sac, fotbalistul s-a scuzat mai apoi pentru povestea cu iz de scandal ajunsă pe prima pagină a ziarelor.

“Vreau să îmi cer scuze pentru alegerile pe care le-am făcut săptămâna trecută. Înțeleg că prin poziția mea de fotbalist am responsabilitatea de a fi un model pentru ceilalți. Așadar, vreau să le cer scuze familiei, prietenilor, clubului, suporterilor și publicului pentru că i-am dezamăgit” și-a pus cenușă în cap Walker.