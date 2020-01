Vali Lazăr s-a întors la Dinamo… de plăcere și convins de soție să revină în țară.

Mijlocașul și-a asigurat viitorul din perioada petrecută la arabi și recunoaște că îi era dor să revină acasă.

„Mi-am dorit asta de acum două săptămâni, când am discutat despre revenire. Am avut ceva de tras cu turcii, care nu voiau să-mi dea drumul, dar am rezolvat şi sunt bucuros că m-am întors şi nu vreau să dezamăgesc oamenii care m-au dorit.

Da, pentru că am pus în balanţă mai mult partea legată de familia mea.

Am fost plecaţi 3 ani în două ţări în care e greu de stat, nu e ca în România.

Partea financiară mi-am rezolvat-o încă din Qatar, sunt liniştit cu ceea ce am realizat.

Probleme cu banii au fost şi în Qatar şi în Turcia, m-am luptat puţin cu ei să-mi recuperez ceva bani. Din plăcere am venit, din plăcerea de a juca fotbal, din plăcerea de a fi alături de prietenii şi familia mea aici.

Stau în oraşul meu, la Ploieşti, fac naveta la Săftica, e un drum simplu de făcut. Corbu mă aşteaptă să stau cu el în cameră, Popa, e Mihai Popescu, Şerban, sunt jucători care încă mai sunt aici”, a spus Lazăr.

Valentin Lazăr a mărturisit că a fost convins de soție să revină la Dinamo.

„Sincer să fiu, când am început negocierile, m-am uitat dacă s-au pus ultimele 4 etape şi am văzut că pe 15 februarie e meciul. Discutam şi cu soţia înainte de a veni să semnăm şi spunea că preferă să venim în România şi preferă să vină la un meci cu Steaua decât să stăm un an plecaţi”, a explicat Vali Lazăr.