Klopp, scrisoare emoționantă către suporteri: ”Astăzi, fotbalul și meciurile chiar nu sunt importante!”

Premier League a fost întrerupt, alături de celălalte campionate de top ale Europei: Serie A, Ligue 1, La Liga și Bundesliga.

În plină pandemie de coronavirus, antrenorul lui Liverpool le-a scris suporterilor ”cormoranilor” și le-a transmis că sănătatea acestora trebuie pusă pe primul loc.

”Toți trebuie să facem tot ce putem pentru a ne proteja pe noi. Ar trebui să facem asta tot timpul, dar în acest moment cred că contează mai mult ca niciodată. Am spus-o și înainte, fotbalul pare întotdeauna cel mai important dintre lucrurile cele mai puțin importante. Astăzi, fotbalul și meciurile de fotbal chiar nu sunt importante.

Sigur, nu vrem să jucăm în fața unui stadion gol și nu vrem jocuri sau competiții suspendate, dar dacă a face asta înseamnă să ținem un singur un sănătos, doar unul, o vom face fără să punem întrebări. Dacă e o alegere între fotbal și binele societății largi, nu există contestații.

Mesajul din partea echipei pentru suporterii noștri e doar de a fi bine. Puneți-vă sănătatea pe primul loc. Nu vă asumați niciun risc. Gândiți-vă la vulnerabilitatea societății noastre și acționați acolo unde este posibil cu compasiune. Vă rugăm să aveți grijă de voi și să aveți grijă unul de celălalt” le-a transmis tehnicianul lui Liverpool suporterilor.

