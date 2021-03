Justin Ștefan continuă conflictul cu Răzvan Burleanu: „O să folosească situația asta în scop electoral”

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, continuă conflictul cu Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

FRF și LPF se ceartă ca urmare a proiectului de implementare a VAR-ului, în fotbalul românesc.

Cu toate că Burleanu a anunțat că FRF și LPF s-au înțeles cu privire la implementarea arbitrajului video, scandalul este de parte de a se fi încheiat.

Justin Ștefan l-a acuzat pe Burleanu că folosește proiectul de implementare a VAR-ului în scop electoral și că suma de 250.000 de euro pe care LPF o va plăti pentru pregătirea arbitrilor ar fi trebuit suportată de FRF.

„Eu sper că am ajuns la înțelegere, am fost dispus să lăsăm orice orgolii la o parte pentru a implementa VAR în Liga 1. Nu am ajuns la cea mai bună soluție financiară, pentru că am făcut eforturi pentru suma de 250.000 de euro, ea trebuia plătită de FRF…

Sper, până la jumătatea lunii aprilie, să avem actele. Eu cred că noi am făcut un lucru mare pentru Federație, i-am ajutat cu bani. Domnul Burleanu a venit cu o poveste care nu prea ține la noi, nici în spațiul mioritic. Dacă pe domnul Burleanu l-a satisfăcut că a scos 250.000 de euro din buzunarul cluburilor din Liga 1…

Bine că s-a deblocat acest proiect. Să-și asume meritele, să folosească situația asta în scop electoral, o să vedeți. Eu vreau să avem VAR și la Liga 2. Noi vrem să folosim și la Liga 2 tehnologia VAR. M-aș bucura să aibă tehnologia VAR și Liga 2, dar uite… azi am aflat că la Liga 2 n-au nici tehnologie de comunicare, deci…

M-am abținut de la declarații în ultimele zile, înțeleg că s-a supărat în ultimul timp, dar acum și-au asumat în scris și nu mai are de ce să se supere”, a declarat Justin Ștefan, la ProSport.