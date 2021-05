Avertisment pentru jucătorii lui FCSB în privinţa lui Dinu Todoran : ,,Acesta e cel mai mare defect al lui”

Dinu Todoran a devenit antrenor principal la FCSB, după ce Gigi Becali a fost refuzat pe rând de către Marius Şumudică şi Nicolae Dică.

Decizia de a-l pune principal pe Todoran la FCSB a surprins pe foarte multă lume din fotbalul românesc, având în vedere că acesta nu are prea mare experienţă în ceea ce ţine de antrenorat.

Mircea Rădulescu, fost antrenor la Rapid şi Sportul, i-a făcut caracterizarea lui Dinu Todoran, pe care îl cunoaşte foarte bine din perioada Voluntari. Acesta spune că noul antrenor de la FCSB are defectul de a vorbi exagerat de mult. Fostul tehnician mai spune că atuul lui Todoran este acela că se foloseşte de experienţa pe ca a acumulat-o ca fotbalist.

,,Îl cunosc nu bine, ci foarte, foarte bine pe Todoran. Chiar am stat și pe bancă alături de el, la unele meciuri ale Voluntariului. Că nu s-au terminat bine acele meciuri, asta nu mai contează.

Cel mai mare defect al lui e faptul că vorbește exagerat de mult de pe margine, în timpul meciurilor. Exagerat, rețineți! Aproape că el comentează meciul, ca un comentator radio. Dacă nu te uiți la joc și doar îl asculți pe Todoran, înțelegi aproape fiecare minut.

Eu i-am mai atras atenția cu privire la acest defect al lui, cu greu a acceptat că nu e în regulă ce face, mai ales că are și o voce baritonală, practic, dacă mai și strigă, se aude perfect chiar și din afara stadionului. Când stai mereu cu gura pe jucători îi poți inhiba. Nu îi folosește modul acesta de a acționa, îi crispează pe jucători.

Mai e ceva, când ești antrenor tânăr, așa cum e și el, trebuie să știi să accepți sau măcar să asculți și sfaturile unor oameni cu experiență! El a avut mereu anumite rezerve, care i se puteau citi ușor în ochi și pe figură. Oricum, ca o concluzie, eu l-aș introduce pe Dinu Todoran în categoria antrenorilor de perspectivă.

E serios! Face lucrurile profesionist, nu face potlogării, nu e un tip miștocar! E pasionat de meserie, adică nu o face împins de cineva de la spate sau din nevoia de a câștiga bani.

Apoi, are ceva ce mulți nu știu să facă. Să se folosească de experiența acumulată în cariera de fotbalist. Cât timp am stat pe lângă el, la Divizia C, am mai văzut anumite lucruri bune la el. E exigent, simte jocul și din ce mi-am dat eu seama are capacitatea de a alege bine primul 11 în funcție de modul în care se pregătesc jucătorii la antrenamente.”, a declarat Mircea Rădulescu, potrivit GSP.

Înainte de a-l numi pe Todoran la FCSB, Gigi Becali nu s-a înţeles cu Şumudică din cauza staff-ului, iar cu Dică nu a avansat negocierile, întrucât tehnicianul este angrenat în proiectul de la echipa naţională.