Jucătorii l-au întors pe Șumudică din drum! “Nici nu au vrut să audă! Și-au dat seama ce antrenor sunt!”

Tehnicianul român în vârstă de 49 de ani a rămas fără victorie şi după al cincilea meci pe banca celor de la Rizespor!

După partida pierdută în ultima etapă din Superliga Turciei, cu scorul de 0-2 contra lui Erzurumspor, Marius Şumudică nu a apărut la conferinţa de presă, iar locul său a fost luat de secundul Marius Mărgărit.

Marius Șumudică a recunoscut că a vrut să renunțe după ultima înfrângere suferită în Superliga turcă. Tehnicianul a mărturist că a fost o reacție la cald iar jucătorii au intrat peste el în birou să îl convingă să rămână.

“Am avut o discuţie. Am vrut să renunţ, fiind sub impresia acelui rezultat negativ. Nici nu au vrut să audă! Ne-am trezit cu ei peste mine în cabine, la mine în birou. Au spus că nu mai continuă nici ei dacă eu nu voi continua, pentru că simt că pot creşte cu mine şi şi-au dat seama ce fel de antrenor sunt.

Plus că conducerea n-a luat în calcul, nici nu s-a gândit la aşa ceva. Eu, practic, am lucrat aici trei săptămână dintre care am jucat cinci jocuri! Nici n-am avut timp să pregătesc această echipă”, a declarat Marius Şumudică pentru AS.ro

Tehnicianul român și-a criticat elevii pentru greșelile decisive făcute în ultimele partide din campionatul Turciei.

“E greu. În momentul în care pierzi trei meciuri din lovituri libere, din cornere, din nerespectarea sarcinilor de joc, e greu. Uşor, uşor, am încercat şi încerc, am timp acum, o săptămână să reglez aceste lucruri şi cred că rezultatele pozitive vor veni. Nu trebuie să intrăm în panică”, a declarat Şumudică pentru sursa citată.

Rizespor ocupă poziția a 14-a in Super Liga turcă cu 26 de puncte după 24 de partide disputate din actualul sezon. Etapa viitoare, trupa pregătită de “Șumi-gol” întâlnește în deplasare pe Ankaragucu.