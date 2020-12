Mijlocașul Deian Sorescu (23 de ani) a făcut haz de necaz de situația de la Dinamo. Deși e neplătit, jucătorul a primit prelungirea contractului.

“Mai am contract cu Dinamo până în 2023. Încerc să uit de probleme şi am speranţa că va fi bine. Nu, nu am luat niciun salariu. Chiar mă întreb dacă l-au mărit sau nu (n.r. – râde). Nu ştiu cu cine aş putea vorbi la ora actuală. Nu ştiu ce funcţii au sau dacă s-a schimbat ceva. S-au făcut multe transferuri şi era normal ca echipa să nu aibă legături de joc. Am devenit o familie şi era de aşteptat să vină şi rezultatele bune.

Era de aşteptat să se ajungă şi la lucruri de genul ăsta (n.r. – violenţele de la Rin dintre bodyguard-ul lui Pablo Cortaceri şi un suporter dinamovist). Aşa cum am fost şi noi minţiţi, şi suporterii au fost minţiţi. Le mulţumim, pentru că din puţinul lor ne-au dat şi nouă. Da, mă prezint la reunire. Sunt profesionist şi merg până la capăt. Nu regret că mi-am prelungit contractul, nu regret niciun moment de la Dinamo. Motivul principal a fost tatăl meu, pentru că şi el a făcut sacrificii să ajung fotbalist. Tata ţinea cu Dinamo când era mic. Era o bucurie pentru el să ajung la un club ca Dinamo“, a declarat Deian Sorescu pentru Telekom Sport.

În schimb, fundașul central Ricardo Grigore (21 de ani) este de părerea că revenirea spaniolului Pablo Cortacero în Românie este un semn bun.

“Nu e prima vacanţă când plecăm cu mâinile în buzunar. Ne aşteptăm să ne bage banii, dacă fac şi mărirea de capital. Nu zice nimeni să ne dea toţi banii, dar trebuie să facă un efort. Părerea mea e că nu ar fi trebuit să se facă atâtea promisiuni, dacă nu se puteau ţine de el. Nu înţeleg de ce ar fi venit în ţară domnul Pablo Cortacero, dacă nu i-ar fi păsat de Dinamo. La asta m-am gândit şi am speranţe. Eu voi fi prezent la reunire, dar unii dintre ei e posibil să nu se prezinte la reunire“, a spus Ricardo Grigore.