Jaqueline Cristian, eliminată din turneul de la Sankt Petersburg! Românca a condus cu 1-0 la seturi

Jaqueline Cristian (Nr 160 WTA), românca în vârsta de 22 de ani a fost învinsă de rusoaica Svetlana Kuznetsova (Nr. 39 WTA).

Jaqueline Cristian a început excelent partida și a reușit să își adjudece primul set, 7-6. Experiența jucătoarei din Rusia în vârstă de 39 de ani și-a spus cuvântul în următorele două seturi și a câștigat cu 6-3, 6-3.

Jucătoare de tenis din România, Jaqueline Cristian era singura sportivă de altă naționalitate calificată în sferturile de finală a turneului WTA Sankt Petersburg. Datorită punctelor obținute la turneul din Rusia Jaqueline Cristian va urca pentru prima dată în carieră în top 150 WTA.

What a great week for Jaqueline. And while she lost today in the QFs, it was against a smart tough player in Kuznetsova, so no shame in that. Cant wait to see what is next for Jaqueline. Svetlana Kuznetsova defeated Jaqueline Cristian 6-7, 6-3, 6-3.#FormulaTX pic.twitter.com/LN777rmyEq

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) March 19, 2021