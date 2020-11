Italienii se tem de CFR: ”Clujul este o echipă foarte puternică!”

Paulo Fonseca, antrenorul celor de la AS Roma, a prefațat meciul cu CFR Cluj.

”Feroviarii” vor juca împotriva italienilor în grupele Europa League, mâine, 5 noiembrie de la ora 19:55. Meciul se va disputa pe stadionul Olimpico, din Roma.

Antrenorul ”giallorossilor” este precaut înaintea meciului cu CFR și nu o subestimează pe campioana României. Fonseca a analizat ultimele partide ale formației lui Dan Petrescu și anunță că va juca cu cei mai buni fotbaliști pe care îi are la dispoziție.

“Clujul este o echipă foarte puternică, are o strategia a sa de a juca, o face foarte bine. Asta i-a adus în trecut foarte multe victorii. Antrenorul său este unul care vine din școala veche. Clujul nu a pierdut în ultimele 15 meciuri, a avut mai multe egaluri și acasă, și în deplasare.

A jucat contra celor de la Sevilla, câștigătoarea Europa League, și nu a pierdut, a fost 1-1 acasă și 0-0 în deplasare, deci da, Clujul ne poate face probleme, dar vom da tot ce putem.

Eu aleg întotdeauna cei mai buni jucători pentru echipă, în funcție de echipa cu care trebuie să jucăm. Am strategia mea și, așa cum am mai spus, în funcție de meci voi alege titularii.

Pedro va juca și mâine, am încredere deplină în potențialul său. Mayoral e un jucător foarte bun, aș vrea să joace, are și el nevoie de minute. Smalling are nevoie de o pauză. Mâine nu va juca de la început, însă va fi bine.” a declarat Fonseca, în cadrul conferinței de presă a meciului cu CFR.