Își joacă Contra postul în următorul meci? “Cel care cade primul este antrenorul!”

Dinamo a pierdut la limită derby-ul cu Craiova, scor 1-0, ajugând la trei înfrângeri consecutive în campionat.

Cosmin Contra, antrenorul dinamoviștilor, a declarat, după eșecul cu oltenii, că meciul cu Sepsi din runda viitoare este o adevărată finală pentru el.

“Mai avem 23 de meciuri în continuare, mai sunt foarte multe puncte în joc. E clar că fiecare înfrângere face că următorul meci să fie o finală. Pentru mine, meciul de sâmbătă cu Sepsi e o adevărată finală și voi încerca să pregătesc acest meci exact cum trebuie să fie pregătit pentru că e necesară o victorie că să ne liniștim din toate punctele de vedere și să începem să urcăm în clasament. Victoriile sunt cele care țin antrenorul în funcție.” a declarat Contra la conferința de presă.

Antrenorul “câinilor” a spus că dacă nu câștigă etapa viitoare va fi o problemă foarte mare, rezultatele fiind cele țin un antrenor în funcție.

“Eu, din păcate, din 6 meciuri am doar o victorie și un rezultat de egalitate, foarte puțin din punctul meu de vedere. Dacă nu începem să câștigăm, va fi o problemă foarte mare pentru că presiunea va fi din ce în ce mai mare. Am adus jucători foarte buni, care ar trebui să aducă rezultate, dar din păcate nu am reușit să facem asta.” a mai spus ”Guriță”.

“Nu știu dacă există răbdare din partea conducerii. Sunt riscurile meseriei și o știu foarte bine. Rezultatele te țin în funcție… Face parte din joc și dacă nu vom câștiga foarte repede, există posibilitatea că noii antrenori să se gândească la o schimbare. Când nu sunt rezultate, cel care cade primul este antrenorul.”, a încheiat Cosmin Contra.