Irlanda de Nord, victimă sigură la București? Ian Baraclough: “Trebuie să ne recăpătăm concentrarea”

‘Tricolorii’ vor întâlni Irlanda de Nord pe 4 septembrie, la București (Arena Națională), și Austria, pe 7 septembrie, la Klagenfurt.

Irlanda de Nord are un nou selecționer: Ian Baraclough, promovat de la naționala U21, pe care a pregătit-o în ultimii 3 ani.

Nord-irlandezii mizează pe 26 de jucători, dintre care 10 sunt trecuți de 30 de ani. Printre aceștia, portarul McGovern, 36 de ani, și căpitanul Steven Davis, 35 de ani, colegul lui Ianis Hagi la Rangers.

📣 Our new boss Ian Baraclough has named his squad for the @UEFA Nations League games against Romania and Norway #GAWA 🙌

“Jucătorii au arătat bine la primele antrenamente. Dar lucrurile nu sunt la un nivel normal, au trecut 10 luni de la ultima reunire. Trebuie să ne recăpătăm concentrarea. Vrem să avem un start bun în Liga Naţiunilor şi să câştigăm meciuri ca să abordăm play-off-ul pentru EURO 2020 pe baza a două rezultate şi evoluţii bune. Vom pleca joi spre București.

După mine, trebuie să ne descurcăm cu situația actuală şi să jucăm aceste meciuri. Momentul nu este extraordinar, dar trăim vremuri fără precedent şi trebuie să încercăm să jucăm aceste meciuri. Este o provocare pentru jucători, care nu sunt la acelaşi nivel cu condiţia fizică, unii fiind în presezon, dar suntem toţi în aceeaşi barcă“, a spus selecţionerul Irlandei de Nord, Ian Baraclough.

🎥 The countdown to our @UEFA Nations League opener against Romania is on! Here's the boss with an update on our prep for Friday's game #GAWA pic.twitter.com/LgLnsHzP58

— Northern Ireland (@NorthernIreland) September 1, 2020