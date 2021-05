Serana Williams a câștigat cu scorul de 7-6 (8/6), 6-2. Meciul a durat o oră şi 42 de minute. În turul secund, sportive din SUA o va întâlni pe Mihaela Buzărnescu (locul 173 WTA).

Bringing the best for the night session 😍 #RolandGarros | @serenawilliams pic.twitter.com/j4YIwpOHJR

Tot în turul secund mai este calificată şi Sorana Cîrstea, iar Ana Bogdan a acces în turul trei, deoarece japonezs Naomi Osaka s-a retras.

Pentru victoria din meciul cu Irina Begu, Williams va primi un cec în valoare de 84.000 de euro şi 70 de puncte WTA.

A wave to the—wait a minute 😁@serenawilliams shuts down Begu 7-6(6), 6-2 to win the first #RolandGarros night session. pic.twitter.com/9csLEBTC8V

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2021