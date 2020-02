Valeriu Iftime a făcut o dezvăluire ireală după meciul cu FCSB.

Botoșani a remizat cu FCSB, scor 2-2, și a ajuns la 24 de puncte în Liga 1. Marko Dugandzic a reușit o ”dublă” pentru moldoveni, iar Man și Olaru au marcat pentru vicecampioană.

Patronul formației moldave a dezvăluit că Florin Prunea, președintele lui Dinamo, i-a dat un mesaj în care l-a acuzat că FC Botoșani a aranjat meciul cu FCSB.

La pauză, scorul era de 2-1 în favoarea roș-albaștrilor.

”Chiar e o seară bună! E un pas înainte. La pauză, marele domn Prunea mi-a spus că e blat. O prostie mare! Am jucat mai bine ca altădată, am dat două goluri FCSB-ului, nimeni nu mai poate spune că a fost vreo învoială. Prunea mi-a dat mesaj, mi-a zis că ”Nici în vremea Cooperativei nu se întâmpla așa ceva”. Nu i-am răspuns, dar e o treabă de Comisii.

Am fost atât de supărat să văd că primesc un asemenea mesaj de la un om de fotbal. Chiar sună prost ce a spus Prunea! Important e că am reușit să luăm un punct cu FCSB, o echipă bună, dar subțire pentru a lua titlul. Sunt foarte fericit că nu am pierdut și mai sunt fericit pentru că toată lumea spunea că dăm meciurile FCSB-ului” a declarat Valeriu Iftime pentru Gazeta Sporturilor.