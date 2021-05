Edi Iordănescu, prima reacție după despărțirea de CFR! Ce spune despre o eventuală venire la FCSB

Tehnicianul în vârstă de 42 de ani, Edi Iordănescu, a oferit o primă reacție după ce a decis să părăsească CFR Cluj, la doar câteva ore după câștigarea campionatului!

Edward Iordănescu a reușit să își treacă în palmares primul titlu de campion al României, după un sezon foarte disputat de Liga 1. Venit în luna decembrie a anului trecut în locul lui Dan Petrescu, Iordănescu a izbutit să recupereze din distanța față de primele poziții și într-un final să se bucure după un sezon încheiat cu două trofee în Gruia.

“A fost o provocare pentru mine, dar aveam încredere. Uitați-vă la toate echipele din Liga 1 pe unde am fost, eu mi-am îndeplinit mereu obiectivele, ba le-am și depășit. Așa și la CFR! Diferența a fost că la Pandurii, Astra și Gaz Metan am construit echipele de la zero, la CFR a fost un context diferit. Și apropo de îndoit, nu aveam cum să luăm titlul dacă persoana principală care trebuie să dea încredere și să arate drumul, adică eu, aș fi avut vreun dubiu.

Cele mai grele momente sunt atunci când pierzi. Au fost cele două eșecuri din play-off, momentul Craiova și momentul Sepsi, care ne-au bătut la Cluj. Le-am digerat greu, dar imediat am avut reacție. Următorul rezultat a fost victorie, cu Botoșani și la Craiova. În rest lucrurile au fost echilibrate.

Înfrângerile sunt resimțite într-o manieră foarte accentuată de toată lumea. Cred că aici ar trebuie să se schimbe puțin lucrurile în viitor. Și înfrângerile sunt parte din sport și poți învăța din ele dacă ești echilibrat. Dacă ar fi să schimb ceva, asta aș face. Să avem altă atitudine și mai mult echilibru și la momentele mai puțin fericite.

(n.r. despre o eventuală venire la FCSB) Nu am un răspuns la întrebarea asta. Am stilul meu, felul meu de a fi și nu știi niciodată în viață ce se poate întâmpla. Tot timpul voi rămâne ancorat în valorile și-n principiile mele. Mă bucur că am luat un titlu cu CFR și n-o să mă dezic niciodată – și subliniază acest niciodată – de culorile roș-albastre! Am copilărit în acea curte și știu ce înseamnă pentru familia mea, dar și pentru mine aceste culori. Sunt antrenor profesionist, respect pe toată lumea și îmi place să câștig”, a spus Edi Iordănescu, potrivit Fanatik.